Sucesos

Fuertes lluvias afectaron sectores de Turrialba y Juan Viñas este lunes: vea el video

La onda tropical N.° 33 y la zona de convergencia intertropical favorecen aguaceros

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Por Silvia Ureña Corrales
Turrialba y Juan Viñas registraron fuertes lluvias este lunes, en una jornada marcada por humedad e inestabilidad sobre Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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