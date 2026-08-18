Fuertes lluvias afectaron sectores de Turrialba y Juan Viñas este lunes: vea el video

Turrialba y Juan Viñas registraron fuertes lluvias este lunes, en una jornada marcada por humedad e inestabilidad sobre Costa Rica.

Las fuertes lluvias registradas este lunes 17 de agosto afectaron sectores de Turrialba y Juan Viñas, en Cartago, en medio de condiciones atmosféricas que favorecen los aguaceros y las tormentas en varias partes del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que la zona de convergencia intertropical permanece activa al sur de Centroamérica. A esta condición se suma el paso de la onda tropical N.° 33, combinación que mantiene altos niveles de humedad e inestabilidad sobre Costa Rica.

Las precipitaciones adquirieron especial relevancia en sectores como Juan Viñas, específicamente al costado este de las oficinas de Hacienda y en el puente sobre el río La Maravilla.

En Turrialba también se pudieron observar las condiciones provocadas por las fuertes lluvias. Según personas de la zona, uno de los puentes afectados conecta los barrios del sector este con el centro del cantón.

Lluvias afectan a Turrialba y Juan Viñas

El Caribe, la zona norte y Turrialba figuran entre las regiones más afectadas por las fuertes lluvias que golpean al país.

La situación llevó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a elevar el estado de alerta este domingo en gran parte del territorio nacional.

La alerta naranja rige para la zona norte, el Caribe norte, el Caribe Sur y el cantón de Turrialba.

La CNE mantiene bajo alerta amarilla el Valle Central, el Pacífico central y el Pacífico sur.

Como referencia para dimensionar la cantidad de agua que puede caer durante un episodio de lluvia, un aguacero intenso puede acumular en promedio unos 60 milímetros (mm) en un periodo de tres horas.

El IMN estimó acumulados de entre 30 mm y 70 mm, con máximos puntuales que podrían alcanzar los 90 mm. El pronóstico contemplaba mayor actividad en el Valle Central, las montañas de la zona norte y el Caribe norte, así como en la vertiente del Pacífico.

El Instituto también advirtió sobre condiciones de alta saturación de los suelos en las cuencas del Caribe, con valores de entre 90% y 100%. En el Pacífico sur, los niveles superaban el 85%.