Fuego en bodegas de Desamparados se reinicia, reporta Bomberos

El trabajo de Bomberos por el incendio en el parque industrial Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados, se extendió por más de 28 horas.

El Cuerpo de Bomberos informó de que el fuego se reactivó en el parque industrial Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados, en donde se produjo el tercer incendio más grande de la historia de Costa Rica el domingo 23 de noviembre.

El nuevo brote fue reportado a las 9:21 p.m. de este martes. El incidente es atendido por varias unidades del cuerpo de emergencia.

El lugar fue escenario de un incendio de grandes proporciones que consumió aproximadamente 17.000 metros cuadrados. Ese suceso fue catalogado por Bomberos como el más destructivo de 2025.