Fuego en bodegas de Desamparados se reinicia, reporta Bomberos

El sitio fue escenario de un incendio de grandes proporciones el pasado 23 de noviembre

Por Sebastián Sánchez
El trabajo de Bomberos se extendió por más de 28 horas.
El trabajo de Bomberos por el incendio en el parque industrial Las Brisas, en San Rafael Arriba de Desamparados, se extendió por más de 28 horas. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)







