Frío intenso marcó la madrugada en Goicoechea, Coronado, Cartago y zonas altas del Valle Central

El IMN informó que el Volcán Irazú marcó 4,6 °C, la temperatura mínima más baja del país, en una jornada con condiciones frías en zonas altas.

El Volcán Irazú marcó este viernes 23 de enero la temperatura mínima más baja registrada en Costa Rica, con 4,6 °C, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El registro se dio durante la madrugada, en condiciones típicas de estabilidad atmosférica y cielos despejados.

La información corresponde a un reporte nacional que recopila las temperaturas mínimas medidas en distintas estaciones automáticas del país. En la mayoría de los casos, los valores más bajos se concentraron en zonas montañosas del Valle Central, la Cordillera Volcánica Central y sectores altos del Caribe Sur.

En el Valle Central, varias estaciones reportaron temperaturas por debajo de los 10 °C. Cerro Cedral alcanzó 8,7 °C, Rancho Redondo de Goicoechea registró 8,8 °C y La Unión de Cartago llegó a 9,8 °C. En Patio de Agua Coronado, la mínima fue de 10,4 °C.

Las zonas volcánicas también presentaron condiciones frías. El Volcán Turrialba marcó 5,3 °C y el Volcán Poás alcanzó 8,4 °C. En Cerro Burío y Cerro Jucó, ambos en el Valle Central, las estaciones reportaron 12 °C.

En contraste, las regiones costeras mostraron temperaturas mínimas más elevadas. En el Pacífico Norte, varios puntos superaron los 20 °C, como Santa Elena de La Cruz con 20,7 °C y La Guinea con 22,4 °C. En el Caribe Sur, el Aeropuerto de Limón registró 20,6 °C y Puerto Vargas, en Cahuita, 20,4 °C.