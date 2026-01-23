Sucesos

Frío intenso marcó la madrugada en Goicoechea, Coronado, Cartago y zonas altas del Valle Central

Madrugada fría afectó el Valle Central y zonas altas del país. El IMN reportó temperaturas bajo los 10 °C en varios cantones. Conozca cómo amaneció su zona

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
El IMN informó que el Volcán Irazú marcó 4,6 °C, la temperatura mínima más baja del país, en una jornada con condiciones frías en zonas altas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







