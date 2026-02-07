Frío intenso marcó la madrugada del sábado: temperaturas bajaron hasta 4 °C en zonas altas del país

El empuje frío N.° 14 provocó una madrugada fría y ventosa, con temperaturas de hasta 4 °C en zonas altas del país.

La noche del viernes y la madrugada de este sábado estuvieron marcadas por un descenso notable en las temperaturas, producto de la influencia directa del empuje frío N.° 14 que afecta al país.

Los registros del Instituto Meteorológico Nacional muestran que las temperaturas mínimas más bajas se concentraron en zonas montañosas. En el Cerro de la Muerte, el termómetro descendió hasta los 4 °C, mientras que en los volcanes Irazú, Turrialba y Poás se reportaron valores entre 4,8 °C y 5,2 °C.

En otras áreas elevadas del Valle Central, como Cerro Cedral, Laguna Fraijanes y Rancho Redondo, las temperaturas oscilaron entre 8,8 °C y 10,7 °C. En sectores más urbanos de la Gran Área Metropolitana, las mínimas se mantuvieron mayoritariamente por debajo de los 15 °C durante la madrugada.

Para este sábado, el país continuará bajo la influencia del empuje frío. Se esperan vientos muy fuertes en Guanacaste, nubosidad variable y lluvias intermitentes en la Zona Norte, el Caribe, Cartago y el cantón central de San José, junto con temperaturas que se mantendrán entre frescas y frías en estas regiones.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema comenzará a debilitarse gradualmente a partir del lunes. Mientras tanto, las autoridades recomiendan precaución por los fuertes vientos, la posible caída de objetos y la saturación de suelos en cuencas del Caribe y la Zona Norte.