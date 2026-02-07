Sucesos

Frío intenso marcó la madrugada del sábado: temperaturas bajaron hasta 4 °C en zonas altas del país

El empuje frío N.° 14 provocó una madrugada fría y ventosa, con mínimas por debajo de 10 °C en cordilleras y menos de 15 °C en la GAM

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Neblina y lluvias reinaron en el primer día del 2025, las condiciones tenderán a una mejora esta semana, prevé el INM. Fotografía:
El empuje frío N.° 14 provocó una madrugada fría y ventosa, con temperaturas de hasta 4 °C en zonas altas del país. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costaa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.