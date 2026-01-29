Sucesos

Frío intenso marca la madrugada: cantones del Valle Central bajan de 10 °C y zonas altas llegan a 0,8 °C

El IMN reportó una madrugada fría en varios cantones de Cartago y San José, con temperaturas mínimas inferiores a 10 °C. Conozca cuáles zonas registraron los valores más bajos y qué explica este descenso térmico

Por Silvia Ureña Corrales
Frío y neblina en Cartago
El volcán Turrialba alcanzó 0,8 °C este miércoles, mientras varias localidades del Valle Central y la Zona Norte reportaron madrugadas frías. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

