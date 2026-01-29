Frío intenso marca la madrugada: cantones del Valle Central bajan de 10 °C y zonas altas llegan a 0,8 °C

El volcán Turrialba alcanzó 0,8 °C este miércoles, mientras varias localidades del Valle Central y la Zona Norte reportaron madrugadas frías.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) registró temperaturas mínimas inusualmente bajas este jueves 29 de enero del 2026, con valores que descendieron hasta 0,8 °C en el volcán Turrialba, según datos preliminares divulgados por la institución.

El reporte oficial indica que las condiciones más frías se concentraron en zonas montañosas, principalmente en sectores de la Cordillera Volcánica Central y áreas elevadas del Valle Central. En el volcán Irazú, la temperatura mínima alcanzó 3,5 °C, mientras que en el volcán Poás se reportaron 6,5 °C.

En comunidades del Valle Central, lugares como Rancho Redondo, Cerro Cedral y La Unión registraron valores entre 6,6 °C y 6,9 °C. Otros puntos como Coronado, Goicoechea y Paraíso marcaron mínimas entre 9 °C y 10,6 °C.

El informe también señala que la zona norte y el Caribe Sur en sectores como Juan Viñas y Turrialba se registraron valores cercanos a 10,4 °C y 14,1 °C, respectivamente, mientras que en Guápiles la mínima fue de 17 °C.

En contraste, las regiones más cálidas durante la madrugada se ubicaron en el Pacífico Norte. Puntarenas reportó una temperatura mínima de 25,8 °C, seguida por Cipanci de Cañas con 25 °C y Santa Cruz con 24,6 °C.

El IMN informó que este jueves 29 de enero el país presenta condiciones atmosféricas estables, con cielos entre poco y parcialmente nublados y baja probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

La institución explicó que este escenario responde a altos valores de presión atmosférica en la cuenca del Caribe, situación que favorece la aceleración de los vientos alisios, principalmente en el Valle Central, el Pacífico Norte y zonas montañosas.

El instituto prevé ráfagas de entre 50 y 80 km/h, lo que mantiene un ambiente fresco, sobre todo durante la madrugada y primeras horas de la mañana.