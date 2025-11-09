Sucesos

Frente frío traerá lluvias y ráfagas de viento este lunes en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

Prepárese para un lunes con cambios en el clima: el frente frío afectará varias regiones de Costa Rica con lluvias y vientos. Conozca las zonas más impactadas

Por Silvia Ureña Corrales
Frente frío
Lluvias desde la madrugada en el Caribe y zona norte, y fuertes ráfagas de viento en el Valle Central marcarán el clima de este lunes. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

