Frente frío traerá lluvias y ráfagas de viento este lunes en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

Lluvias desde la madrugada en el Caribe y zona norte, y fuertes ráfagas de viento en el Valle Central marcarán el clima de este lunes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este lunes 10 de noviembre Costa Rica experimentará un cambio en las condiciones atmosféricas por la llegada del frente frío N.° 3 al mar Caribe.

Esta situación provocará un aumento en las lluvias y los vientos, especialmente en las regiones del Caribe, la zona norte y las montañas del Valle Central.

Durante la madrugada y la mañana, se anticipa nubosidad abundante y lluvias intermitentes en el Caribe norte y sur, así como en la zona norte del país. El Valle Central presentará cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en las zonas montañosas y ráfagas de viento de entre 50 km/h y 60 km/h.

En el Valle Central, se esperan condiciones variables, con lluvias en áreas montañosas durante la mañana y nubosidad más densa por la tarde. San José tendrá una mínima de 18,6 °C y una máxima de 24,8 °C, mientras que en Heredia se registrarán temperaturas entre los 19,8 °C y los 26,4 °C.

En el Pacífico Norte se mantendrán condiciones más estables, con cielos parcialmente nublados y ráfagas moderadas en sectores montañosos. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 33,7 °C y una mínima de 23,2 °C.

El Pacífico Central tendrá un amanecer con pocas nubes, seguido por nubosidad creciente en la tarde, con posibles lluvias dispersas. Parrita reportará una mínima de 20,7 °C y una máxima de 30,2 °C.

En el Pacífico Sur, la mañana mostrará cielos parcialmente nublados. En la tarde, se prevé un incremento de nubosidad y posibles aguaceros y tormentas eléctricas en áreas costeras. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 22,1 °C y los 26,4 °C.

Las condiciones en el Caribe norte serán mayormente nubladas, con lluvias ocasionales a lo largo del día. En Guápiles, los valores térmicos se mantendrán entre los 23,3 °C y los 28,8 °C.

El Caribe sur experimentará un patrón similar, con lluvias frecuentes tanto en zonas costeras como montañosas. Limón registrará una mínima de 22,5 °C y una máxima de 28,7 °C.

En la zona norte se espera presencia continua de nubosidad y lluvias dispersas durante toda la jornada. En Upala, la temperatura mínima será de 23,2 °C y la máxima de 32,5 °C.

El IMN subrayó que las lluvias más significativas se concentrarán en la madrugada y mañana, especialmente en regiones del Caribe y la zona norte, mientras que las ráfagas más intensas afectarán las cordilleras y las partes bajas del Valle Central.

Efemérides

En San José, la salida del sol ocurrirá a las 5:29 a. m., mientras que la puesta será a las 5:11 p. m. La luna se encontrará en su fase hacia cuarto menguante, con salida a las 10:37 p. m. y puesta a las 10:43 a. m.