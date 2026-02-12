Fiscalía solicitará medidas cautelares contra presunto asesino de Karol Arroyo

La Unidad de Género de la Fiscalía de San Ramón determinó que solicitará medidas cautelares en contra de un hombre, de apellidos Quesada Villalobos y de 18 años, quien es el principal sospechoso de cometer el delito de femicidio, en perjuicio de Karol Emilia Arroyo Barrantes, de 41 años.

Así lo determinó el Ministerio Público tras finalizar la toma de la declaración indagatoria al hombre. La petición se realizará ante el Juzgado Penal de la localidad, en una audiencia que fue programada para iniciar a las 2:30 p.m. de este jueves.

De acuerdo con la investigación preliminar, Karol y Quesada mantenían una relación de noviazgo, por lo que él la visitaba constantemente en su casa, ubicada en Palmares.

En apariencia, el imputado se encontraba en la vivienda de la mujer la madrugada del 11 de febrero. Se presume que tomó un cuchillo y le propinó más de 20 heridas a la mujer, ocasionándole la muerte en el lugar.

De acuerdo con el reporte policial de la Fuerza Pública, el hombre habría alertado a la policía sobre los hechos minutos después de los hechos. Oficiales de la Policía Administrativa lo detuvieron en el sitio.

Fuentes confirmaron a este medio que el hombre confesó el crimen y alegó que la habría asesinado “para defenderse”.

Karol registraba su domicilio electoral en San Ramón, Alajuela, y era madre de una adolescente de 14 años y un joven de 24 años. Según informó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la menor ya no residía con su madre y vivía junto a su hermano en otra vivienda.

La oficina local de la institución atendió el caso y brinda apoyo emocional a la joven. Será este despacho el encargado de valorar el caso y definir la situación legal de la menor de edad.

El caso se mantiene en investigación, dentro de la causa 26-000232-0068-PE.