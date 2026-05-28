Sucesos

Fiscalía pide medidas contra sospechoso de doble homicidio en San Ramón y buscan a dos personas más

El doble asesinato ocurrió la noche del pasado 3 de mayo

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Por Sebastián Sánchez
07/05/2026, San José, Paseo Colón, Balacera en Paseo Colón.
Un doble homicidio se registró en San Ramón el pasado 3 de mayo. (Imagen con fines ilustrativos). (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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