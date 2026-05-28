Fiscalía pide medidas contra sospechoso de doble homicidio en San Ramón y buscan a dos personas más

Un doble homicidio se registró en San Ramón el pasado 3 de mayo. (Imagen con fines ilustrativos).

La Fiscalía Adjunta de San Ramón solicitará medidas cautelares contra un hombre de apellido Vargas, vinculado como sospechoso de participar en un doble homicidio ocurrido el 3 de mayo en San Ramón.

La petición se realiza en una audiencia que se encuentra en desarrollo este jueves 28 de mayo. Los hechos penales se investigan bajo el expediente 26-000698-0068-PE.

De acuerdo con la investigación, Vargas actuó en compañía de dos hombres que aún no están identificados.

En esta causa figuran como víctimas Rodrigo Morales Salazar y Yoicer López Vásquez. Las autoridades judiciales detuvieron al imputado el 26 de mayo. El arresto ocurrió durante dos allanamientos ejecutados en el centro de San Ramón, en la provincia de Alajuela. En los sitios, las autoridades decomisaron un teléfono celular y un arma de fuego. Ambos objetos forman parte de la evidencia de interés para el caso.

Según Fiscalía, los tres sospechosos esperaron a los ofendidos cerca de las 9 p. m. en un barrio central de San Ramón.

Las víctimas llegaron al sitio a bordo de un automóvil. En ese momento, los sospechosos les dispararon en múltiples ocasiones. López murió en el lugar de los hechos. Por su parte, Morales falleció momentos después en el hospital Carlos Luis Valverde Vega.