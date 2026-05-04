Doble homicidio en San Ramón: dos hombres mueren tras ataque a balazos en un carro

El ataque a balazos ocurrió minutos antes de las 11:00 p. m. en San Ramón. Imagen con fines ilustrativos.

Dos hombres murieron tras ser atacados a balazos mientras viajaban en un vehículo la noche de este domingo 3 de mayo en San Ramón, Alajuela.

Según la información preliminar brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 p. m. Las víctimas se desplazaban en el automotor cuando fueron abordadas por dos sujetos, quienes les dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron.

Producto de los disparos, uno de los ocupantes —cuya identidad aún se desconoce— falleció en el sitio.

Por su parte, el conductor del carro, un hombre de apellido Morales y 28 años, fue trasladado por la Cruz Roja Costarricense al Hospital de San Ramón en condición crítica; sin embargo, murió minutos después de su ingreso.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este doble homicidio.

Alajuela registra más de 24 asesinatos en lo que va del 2026, según el más reciente informe de la Policía Judicial.