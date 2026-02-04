OIJ captura a menor de edad que estaría vinculado al homicidio de cuatro personas en San Ramón, incluido un bebé

OIJ detuvo a un menor de edad sospechoso de un cuádruple homicidio en San Ramón.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón detuvieron este martes a un menor de 17 años, quien figura como sospechoso de haber participado en el homicidio cuádruple ocurrido el pasado 7 de marzo de 2025 en Jardines de San Ramón.

De acuerdo con la información policial, el menor habría ingresado junto con otro sujeto a una vivienda, donde se realizaron varias detonaciones con arma de fuego.

En el lugar fallecieron dos personas, mientras que posteriormente, en un centro médico, murió una mujer y un bebé, de siete meses.

El menor recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladado al hospital Carlos Luis Valverde Vega, donde falleció.

Ese día, también murió un adolescente 16 años y una mujer de 34. En ese momento, se reportó que el ataque armado dejó también a dos mujeres heridas: la madre del bebé fallecido y otra mujer. Se desconoce cuál fue la cuarta víctima.

La detención del menor sospechoso de los crímenes se realizó en las oficinas del Primer Circuito Judicial de San José, cuando este se encontraba efectuando una diligencia. Tras su aprehensión, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Como parte de las investigaciones, el OIJ ya había detenido el 18 de marzo de 2025 a un hombre de 23 años, de apellido Valverde, también como sospechoso de participar en estos hechos.