OIJ captura a menor de edad que estaría vinculado al homicidio de cuatro personas en San Ramón, incluido un bebé

Los hechos ocurrieron el 7 de marzo del 2025 en San Ramón

Por Sebastián Sánchez
OIJ detuvo a un menor de edad sospechoso de un cuádruple homicidio en San Ramón.
OIJ detuvo a un menor de edad sospechoso de un cuádruple homicidio en San Ramón. (OIJ/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

