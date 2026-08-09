Sucesos

Fiscalía pide juicio contra sospechoso de asesinar a adulto mayor y su esposa en las montañas de Alajuelita

El sospechoso, de apellidos Mairena Salgado, le habría confesado el crimen a su pareja sentimental

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Por Natalia Vargas
Crimen de Mauren y Antonio - Finca Lajas
Mauren y Antonio tenían 60 y 75 años, respectivamente. (Finca Lajas Donde T/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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