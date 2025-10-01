Fiscalía investiga a exalcalde y exvicealcalde de Naranjo por tráfico de influencias al otorgar permisos de agua

El condominio La Esperanza contempla 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, con 12 unidades habitacionales por torre. Fotografía:

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que investiga a Juan Luis Chaves Vargas y Carlos Calvo Quesada, exalcalde y exvicealcalde de Naranjo (2020-2024), por el presunto delito de tráfico de influencias.

Según la Fiscalía, dentro de la causa 24-000251-1218-PE se indaga a ambos exfuncionarios por otorgamiento de permisos de uso de agua potable para el condominio La Esperanza, un desarrollo de 120 apartamentos que permanece desocupado.

Documentos de la Municipalidad mostrarían posibles contradicciones entre los requerimientos técnicos para la dotación de agua dictados en el 2021 y las órdenes del exalcalde para brindar el servicio sin los estudios de factibilidad hídrica.

Además, existiría un vínculo entre la empresa desarrolladora del proyecto y el exvicealcalde Calvo Quesada desde el inicio del desarrollo, según se consignó en una denuncia del 20 de febrero de 2024, en la que se señala que la empresa Consultoría Mar Azul S. A., responsable de gestionar los permisos constructivos de La Esperanza, era representada legalmente por Calvo Quesada.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la República también tramita, desde febrero de 2024, la denuncia DEP-188-2023 contra Chaves Vargas por un presunto conflicto de interés.

El origen de esta investigación

El 21 de abril de 2021, el área de Acueducto de la Municipalidad de Naranjo emitió el oficio DSPM-MN-DA-088-21 a Consultoría Mar Azul S.A., otorgando disponibilidad de agua para La Esperanza, pero condicionando el suministro a la realización de un estudio de factibilidad hídrica y la construcción de la infraestructura necesaria según los resultados.

El oficio detalla: “Al no existir frente al predio líneas de distribución con diámetros adecuados, ni contar la Municipalidad con documentación idónea de factibilidad para el desarrollo urbanístico en esta zona de forma responsable, no se garantiza la dotación adecuada de agua potable para los abonados actuales y futuros”.

Por eso se condicionó al desarrollador a realizar los estudios hídricos y considerar según estos conexiones adicionales para el líquido.

El desarrollo contempla 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, cada una con 12 unidades habitacionales.

Intervención de alcalde

Sin embargo, un año y dos meses después, el 21 de junio de 2022, Chaves Vargas emitió el oficio MN-DAM-0175-2022, otorgando él directamente los permisos:

“Se otorga la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de ½” (12,5 mm) cada una”, dirigido a la misma empresa, según confirmó La Nación.

Conforme la denuncia ante la Procuraduría, el exalcalde habría asumido funciones que no le correspondían.

Dicho permiso del exalcalde ignoró los aspectos técnicos señalados 14 meses antes por el área de Acueducto, permitiendo que Consultoría Mar Azul S.A. avanzara con la construcción de La Esperanza.

Al momento de emitirse ambos oficios (del área de Acueducto Municipal y el del exalcalde), el vicealcalde Carlos Calvo Quesada era representante legal de Consultoría Mar Azul S.A., como constata el Acta de Sesión Ordinaria N° 01-2022 del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), del 6 de enero de 2022.

Calvo Quesada ejerció como vicealcalde entre abril de 2020 y mayo de 2024, según detallan los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El alcalde actual, Rándall Vega Blanco, indicó esta semana que el pasado mes de agosto interpuso una demanda de lesividad ante la vía contenciosa administrativa contra el oficio de Chaves Vargas del 21 de junio de 2022, por obviar los requerimientos técnicos.

“El juez no ha respondido hasta el momento, pero la intención era solicitar al tribunal una medida cautelar para anular la disponibilidad de agua en La Esperanza y determinar si debía conectarse el suministro en el condominio”, explicó Vega Blanco.

El pasado 20 de setiembre, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) intervino en Naranjo y conectó el suministro de agua al condominio.

Esto provocó un reclamo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), que acusó al Gobierno de vulnerar la autonomía municipal y actuar al margen de procesos judiciales en curso.

El condominio La Esperanza es un proyecto habitacional inconcluso para 120 familias. El desarrollo contempla 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, con 12 unidades habitacionales por torre.