Sucesos

Fiscalía detuvo a sospechosa de extorsionar a excanciller Arnoldo André

Ministerio Público allanó un apartamento en una torre de Los Yoses, Montes de Oca.

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Por Christian Montero
Arnoldo André Tinoco, canciller de la Repúlbica.
Arnoldo André Tinoco, fue canciller de la República en el gobierno de Rodrigo Chaves, entre 2022 y 2026. El exfuncionario denunció a una joven de 27 años por un delito de extorsión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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