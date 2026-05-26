Fiscalía detuvo a sospechosa de extorsionar a excanciller Arnoldo André

Arnoldo André Tinoco, fue canciller de la República en el gobierno de Rodrigo Chaves, entre 2022 y 2026. El exfuncionario denunció a una joven de 27 años por un delito de extorsión.

Una mujer de apellidos Rueda Pérez, de 27 años, fue detenida este martes por la mañana como sospechosa de extorsionar al excanciller de la República, Arnoldo André Tinoco, de 65 años.

El arresto de la joven ocurrió a eso de las 9 a. m., en un apartamento ubicado en la torre Latitud Los Yoses, en San Pedro de Montes de Oca. Según la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la mujer está casada con un hombre de apellidos Alfaro Araya, de 63 años.

Ante una consulta de La Nación, la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José confirmó la detención de Rueda, “sospechosa de cometer el delito de extorsión simple, en perjuicio de un hombre”. El ente acusador agregó que “la imputada fue detenida esta mañana (de martes), en su casa de habitación, ubicada en Los Yoses, durante un allanamiento”.

Según el artículo 214 del Código Penal, el delito de extorsión se comente cuando se procura un lucro o se obligue a otro, “con intimidación o con amenazas graves, a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero”, en ese caso la pena va de cuatro a ocho años de prisión.

La sanción aumenta de cinco a diez años de cárcel cuando “la conducta se realice valiéndose de cualquier manipulación informática, electrónica o tecnológica”.

Al finalizar la diligencia, a la imputada la trasladaron a la sede fiscal en donde fue indadaga y durante la audiencia la Fiscalía solicitó las siguientes medidas cautelares:

Prohibición para acercarse o contactar, por ningún medio ni terceras personas, redes sociales, etc, al ofendido.

Prohibición para ingresar al edificio donde vive el ofendido.

Prohibición para difundir material en audio y video.

El Juzgado Penal de San José acogió la petición del Ministerio Público e instruyó que las medidas se mantengan durante tres meses.

Este medio llamó y envió un mensaje al WhatsApp del excanciller André Tinoco para conocer su versión de los hechos; sin embargo, no se obtuvo respuesta. Poco después, mediante su encargada de prensa, Jeannina Fonseca, respondió que “no se va a referir al caso”.

Este hecho trasciende días después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvo a dos mujeres quienes habrían extorsionado al alcalde Montes de Oca, Domingo Argüello, quien aseguró haber vivido un martirio durante varios meses, periodo durante el cual fue objeto de reclamos hasta de ¢10 millones.

La causa del excanciller Arnoldo André se tramita bajo el expediente 26-013105-0042-PE.

El condominio Latitud Los Yoses, en un comunicado de prensa, confirmó que la intervención policial se desarrolló siguiendo “estrictamente los protocolos internos de coordinación con las autoridades, lo que permitió atender la situación de manera inmediata y ordenada”.

“Se trata de un asunto de caracter privado que actualmente se encuentra bajo investigación”, concluye el comunicado, firmado por la administración del condominio.