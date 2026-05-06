Sucesos

Alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, relata meses de amenazas y extorsión: ‘Víví un infierno’

Dos mujeres fueron detenidas como sospechosas de extorsionar al alcalde

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Por Natalia Vargas
Domingo Arguello
Domingo Argüello es el actual alcalde del cantón de Montes de Oca. (JOHN DURAN)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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