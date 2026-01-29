Fiscalía decomisa vehículo a sospechoso de violar a joven con síndrome de Down

La Fiscalía Adjunta de San Ramón decomisó el vehículo de un hombre de apellidos Leitón Castro, quien cumple prisión preventiva como sospechoso del delito de violación.

La incautación se realizó la tarde de este jueves, durante un allanamiento en la vivienda del imputado. Las autoridades presumen que el automóvil habría sido utilizado para cometer el delito.

Los hechos delictivos habrían ocurrido el 31 de diciembre del 2025, en Concepción de San Ramón.

La víctima es una joven de 20 años con síndrome de Down. El sospechoso se mantiene en prisión preventiva por orden del Juzgado Penal de esa localidad, medida que vence el próximo 26 de marzo.

De acuerdo con la prueba recabada hasta el momento, la ofendida salió de su casa y caminó hasta una parada ubicada en el sector de San Juan. En ese lugar, se sospecha que el imputado la abordó y logró que subiera a su vehículo, donde presuntamente ocurrió la agresión.

Posteriormente, en apariencia, Leitón trasladó a la joven hasta las cercanías de una pizzería y le solicitó que descendiera del automóvil. Minutos después, la víctima fue localizada por un grupo de vecinos que participaban en su búsqueda junto a sus padres.

El caso se tramita bajo el expediente judicial 26-00001-1899-PE.