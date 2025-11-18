Fiscalía de Violencia de Género logra condena de 14 años contra hombre

El Tribunal Penal de San José condenó el lunes 17 de noviembre a un hombre de apellidos Chinchilla Gómez por violación, violación de domicilio, maltrato y amenazas. Deberá cumplir 14 años y siete meses de prisión.

El Ministerio Público comunicó que los hechos ocurrieron en 2024, cuando el sentenciado mantuvo una relación con una mujer cuya identidad no se reveló.

Según demostró la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género y la prueba aportada en juicio, Chinchilla se aprovechó de la cercanía con la mujer para ingresar sin su consentimiento a la casa de ella y cometer actos de agresión y violación.

El hombre continuará en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza.