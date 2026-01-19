Fiscalía de Quepos logra condenas de hasta 48 años por homicidios ligados al narcotráfico

El Ministerio Público demostró que los acusados utilizaron armas de alto poder, entre ellas un fusil AR-15 (en la imagen), para ejecutar los homicidios en Parrita.

La Fiscalía de Quepos logró acreditar la responsabilidad penal de tres hombres vinculados con homicidios cometidos en el marco de disputas por territorios para la venta de drogas, quienes recibieron condenas de hasta 48 años de prisión, informó este lunes el Ministerio Público.

Los sentenciados fueron identificados como Brayan Méndez Zúñiga, condenado a 48 años de cárcel, así como Fabián Piedra Araya y Carlos Herrera Chaves, quienes recibieron penas de 36 años cada uno.

El fallo fue dictado el jueves 15 de enero por el tribunal correspondiente.

De acuerdo con la acusación fiscal, el primer hecho ocurrió el 1.º de junio de 2023, cuando Méndez abordó a una víctima que caminaba de madrugada por Barrio La Inmaculada, en Quepos.

En plena vía pública, el imputado le disparó en tres ocasiones. Aunque el ofendido logró huir inicialmente, Méndez continuó disparándole, provocándole lesiones de gravedad, sin causarle la muerte.

El segundo caso, por el cual fueron responsabilizados los tres acusados, se registró el 12 de diciembre del mismo año en Barrio Buena Nota, Parrita.

Según se demostró durante el juicio, los imputados planearon asesinar a dos hombres, identificados con los apellidos Jiménez Montes y Aguilar Pérez.

Para ejecutar el ataque, utilizaron armas de fuego tipo AR-15 y calibre 9 milímetros, con las que sorprendieron a las víctimas cuando estas intentaban ingresar a sus viviendas. Tras dispararles en múltiples ocasiones, les causaron la muerte en el sitio.

Durante la etapa de investigación y el debate oral, Méndez y Herrera permanecieron en prisión preventiva, mientras que Piedra cumplía arresto domiciliar, debido a una condición de salud. Según detalló la Fiscalía, este último quedó parapléjico tras resultar gravemente herido durante la ejecución de los homicidios.

No obstante, el Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público para que los tres condenados descuenten prisión preventiva, mientras la sentencia adquiere firmeza.