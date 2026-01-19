Sucesos

Fiscalía de Quepos logra condenas de hasta 48 años por homicidios ligados al narcotráfico

Tres hombres fueron sentenciados por ataques armados relacionados con disputas por territorios para la venta de drogas en Quepos y Parrita

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
arma
El Ministerio Público demostró que los acusados utilizaron armas de alto poder, entre ellas un fusil AR-15 (en la imagen), para ejecutar los homicidios en Parrita. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fiscalía de QueposHomicidiosNarcotráficoDisputas territorialesCondenas judiciales
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.