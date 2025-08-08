Sucesos

Fiscalía de Narcotráfico pide investigar a viceministro de Seguridad por acción que habría favorecido a presuntos narcos

Presenta la solicitud ante la Fiscalía Anticorrupción

Por Roger Bolaños Vargas

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico solicitó este viernes a la Fiscalía Anticorrupción abrir una investigación contra el viceministro de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, por el presunto delito de procuración de impunidad.








