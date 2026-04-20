Fiscalía apeló liberación de estrella de baloncesto investigada por homicidio

El jugador de baloncesto, de apellido Shedden, fue detenido el 15 de abril como parte de una investigación por un presunto homicidio, pero fue liberado el viernes 17. La fiscalía de Puntarenas apeló el fallo del juez.

El Ministerio Público apeló, el pasado viernes, la liberación del jugador de baloncesto detenido por un caso de homicidio. Insiste en que el imputado, de apellido Shedden, sí tuvo participación en los hechos.

El sospechoso, una de las estrellas del baloncesto local y seleccionado nacional, fue detenido el miércoles anterior en el gimnasio del Liceo de Heredia, mientras calentaba con su equipo SEMEDES Heredia, de previo al juego contra ARBA San Ramón.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas confirmó que solicitó seis meses de prisión preventiva contra Shedden. No obstante, el Juzgado Penal de esa provincia rechazó tal petición. Eso ocurrió el viernes anterior, durante una audiencia que arrancó a las 6 p. m..

La representación fiscal apeló dicha resolución y está a la espera de que el Tribunal Penal de Puntarenas señale la fecha para una nueva audiencia.

“Existe prueba suficiente para sostener la probable participación del imputado en los delitos contra la vida que se investigan”, informó el ente acusador, en un correo electrónica, ante una consulta de La Nación.

El caso se tramita bajo la causa N.° 25-000335-0061-PE por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. Los hechos con los que se vincula al jugador ocurrieron el 10 de febrero del 2025 en las cercanías de la entrada a Barranca, en Puntarenas.

En ese ataque murió un hombre de apellidos Ibáñez Golfín, mientras que otra persona sobrevivió. La Fiscalía mantiene en reserva la identidad del herido, por motivos de seguridad.

Tras la agresión, ambas víctimas fueron trasladadas al hospital Monseñor Sanabria; sin embargo, minutos después se confirmó el fallecimiento de Ibáñez Golfín.

Jugador destacado

Oriundo de Puntarenas, Shedden ha sido una de las figuras más destacadas del baloncesto nacional durante la última década. Mide 1,97 metros y se desempeña en la posición de ala-pívot.

A lo largo de su carrera ha militado en equipos como Escazú, ARBA San Ramón, Pelicans PFC y, recientemente, SEMEDES Heredia, club que debutó esta temporada en la Liga Superior de Baloncesto.

Entre sus logros figuran los títulos de campeón con Escazú en el 2018 y con Pelicans PFC en el 2023.