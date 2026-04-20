Sucesos

Fiscalía apeló liberación de estrella de baloncesto investigada por homicidio

Fecha de la audiencia de apelación está por definirse

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Por Christian Montero
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El jugador de baloncesto, de apellido Shedden, fue detenido el 15 de abril como parte de una investigación por un presunto homicidio, pero fue liberado el viernes 17. La fiscalía de Puntarenas apeló el fallo del juez. (Shutterstock/Shutterstock)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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