Sucesos

Fiscal que lideró lucha contra grandes bandas de Limón asume fiscalía de Legitimación de Capitales

Fiscal general espera ‘un repunte’ en ese despacho.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Agentes judiciales y Fiscales descubrieron enorme arsenal a cuatro casas de donde vivía Peña Russell en Atlántida de Limón.
El fiscal Henry Meza comandó el expediente que derivó en los allanamientos de esta semana en Limón y que permitieron desarticular un brazo armado del cartel del Caribe Sur. (Foto: Reiner Montero para LN/Foto: Reiner Montero para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Henry Meza fiscal Legitimación Capitales Costa RicaFiscal Limón desarticuló bandas H Peña RussellCarlo Díaz cambios fiscalíasMacho Coca fiscal Henry Meza Limón
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.