Fingía ser cliente de gimnasios para robar tarjetas en Alajuela: así operaba joven detenido

Un joven de 19 años, sospechoso de asaltar a una mujer con un arma de fuego y de hacerse pasar por cliente para robar en varios gimnasios, fue capturado este martes tras un allanamiento en Alajuela.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la detención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la urbanización Marisol, en el barrio San José.

Al detenido, de apellido Arias, se le vincula inicialmente con un robo ocurrido días atrás, cuando presuntamente interceptó a una mujer en la vía pública y, mediante intimidación con arma de fuego, le quitó sus pertenencias.

Sin embargo, el historial del sujeto se extendería a centros deportivos. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el joven se hacía pasar por cliente en distintos gimnasios para aprovechar descuidos de los usuarios y sustraer tarjetas bancarias y otros objetos de valor.

El operativo policial comenzó alrededor de las 6:00 a. m. de este martes 10 de marzo. Durante el registro del inmueble, los agentes judiciales localizaron evidencia relevante para el caso.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.