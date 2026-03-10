Sucesos

Fingía ser cliente de gimnasios para robar tarjetas en Alajuela: así operaba joven detenido

El OIJ detuvo a un hombre de 19 años en Alajuela vinculado con asaltos con arma de fuego y hurtos a usuarios de gimnasios.

Por Yucsiany Salazar
OIJ realizó la captura tras un allanamiento en barrio San José, en Alajuela.
OIJ realizó la captura tras un allanamiento en barrio San José, en Alajuela. (OIJ/OIJ)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

