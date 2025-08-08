Sucesos

Femicidio de Nelly Romero: ‘Mi hermana decía que cuando muriera quería que la sepultaran junto a su bebé’

Cuerpo de madre desaparecida desde el 6 de julio fue hallado la tarde del 6 de agosto. Presunto femicida cumple tres meses de prisión preventiva

Por Fernanda Matarrita Chaves

A Nelly Romero González, la joven madre que estuvo desaparecida por un mes, y quien sería la víctima número 21 de femicidio en el país, sus familiares la recuerdan como una mujer cariñosa con los niños. Hace 15 años sufrió la pérdida de su bebé Joshua, quien nació a los seis meses de gestación y falleció a los 11 días de nacido. Eso la marcó para siempre.








