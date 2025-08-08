Femicidio de Nelly Romero: ‘Mi hermana decía que cuando muriera quería que la sepultaran junto a su bebé’

A Nelly Romero González, la joven madre que estuvo desaparecida por un mes, y quien sería la víctima número 21 de femicidio en el país, sus familiares la recuerdan como una mujer cariñosa con los niños. Hace 15 años sufrió la pérdida de su bebé Joshua, quien nació a los seis meses de gestación y falleció a los 11 días de nacido. Eso la marcó para siempre.

Según rememoró su hermana Angélica Romero González, en entrevista con La Nación, Nelly “decía que cuando muriera quería que la sepultaran junto a su bebé’. Sin embargo, ese será un sueño que no se podrá cumplir.

Aunque Angélica reconoce ese era el anhelo de su hermana, cuando se confirme que efectivamente los restos encontrados en Guatuso, en San Carlos le pertenecen, la sepultarán junto a su abuela materna, pues cuando el pequeño murió lo enterraron en un espacio que les prestaron.

Además del pequeño fallecido, Nelly fue mamá de tres hijos más, que actualmente tienen 18, 14 y 9 años.

LEA MÁS: Femicidios llegan a 20: Joven de 26 años asesinada en Atenas, sospechoso es su pareja sentimental

Nelly Romero González, de 33 años, fue madre de cuatro hijos. El segundo de ellos falleció a los 11 días de nacido: su anhelo era que al morir la sepultaran junto a su bebé. (Cortesía/Cortesía)

Presunto femicidio

Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que el 6 de agosto hallaron un cuerpo en estado esquelético y que cerca de él se encontraban prendas que hacen presumir, “con nivel de certeza muy alto”, que se trata de Nelly Romero González, a quien reportaron como desaparecida el 7 de julio, un día después de que salió de su casa.

Ese domingo 6 de julio, Nelly fue vista por última vez abordando el vehículo de un sujeto de apellido González, de 41 años y de origen nicaragüense, quien cumple tres meses de prisión preventiva pues figura como sospechoso de femicidio. González fue detenido luego de que el OIJ realizara un análisis técnico y científico del caso.

“El 21 de julio se localiza el vehículo del sospechoso, se hizo una prueba de luminol que da positivo por sangre. En días posteriores se procede a realizar un allanamiento en la vivienda del sujeto, se realiza la prueba de luminol y se recolectan indicios de sangre importantes que hacen presumir con nivel de certeza que estaríamos ante un femicidio”, detalló Soto.

La tarde del 6 de agosto, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó el hallazgo del cuerpo de Nelly Romero González mediante una publicación en la red social X. (Cortesía/Cortesía)

Angélica Romero comentó que ella no conocía al sospechoso; sin embargo, señala que su mamá sí sabe quién es, pues hace algunos años era capataz en la piñera en la que la señora trabaja.

LEA MÁS: Aparece cuerpo de mujer desaparecida hace un mes

Según Michael Soto, el Organismo va a trabajar este 7 de agosto en la escena para tratar de recopilar más indicios que los hagan fortalecer la hipótesis de que el sospechoso está directamente vinculado con la muerte de Nelly Romero.

Asimismo, afirmó que para confirmar al 100% que se trata del cuerpo de la joven madre, se realizarán pruebas de ADN. “Presuntivamente y por las vestimentas que se tienen en el lugar estaríamos ante el cuerpo de Nelly Romero, de 33 años”, agregó.

La familia está a la espera la confirmación oficial. No obstante, Angélica desde ya le agradece a la persona que halló el cuerpo de su hermana, porque eso significa que están más cerca de poder darle descanso a su hermana.

Nelly Romero González sería la víctima número 21 de femicidio en este 2025. El sospechoso, de apellido González, descuenta tres meses de prisión preventiva. (Cortesía/Cortesía)

Una mujer solidaria y soñadora

Angélica describe a su hermana Nelly como una persona siempre dispuesta a apoyar al prójimo y muy dedicada a sus sobrinos, reconoce que a su hijo lo trataba como si fuera suyo. “Siempre estaba para la gente”, contó.

La hermana narró que el lunes 7 de julio Nelly iba a empezar a trabajar en una piñera, pues en esa labor se desempeñaba ocasionalmente. “Su sueño era trabajar para arreglar el piso de la casa donde estaba viviendo. Soñaba con tener su casita bonita, quería ponerle pisito a la casa, cerámica”.

Angélica Romero confió que ahora el plan de su mamá es trabajar para cumplir el sueño de Nelly y acondicionar la casa en la que vivía.

“Mi mamá dice que quiere que mi hermana descanse en paz y cumplirle el sueño, que todo se aclare y se haga justicia”.