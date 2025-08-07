Crímenes

Aparece cuerpo de mujer desaparecida hace un mes

Director del OIJ indicó que ropa permitió identificar a víctima

Por Christian Montero

El cuerpo de Nelly Romero González fue encontrado la tarde de este miércoles en el cantón de Guatuso, en Alajuela.








Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

