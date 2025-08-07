Aparece cuerpo de mujer desaparecida hace un mes

El cuerpo de Nelly Romero González fue encontrado la tarde de este miércoles en el cantón de Guatuso, en Alajuela.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó el hallazgo de los restos mediante una publicación en la red social X.

“Encuentran en Guatuso los restos humanos que por vestimentas coinciden en apariencia con Nelly Romero, reportada como desaparecida el 7 de julio.

“El sospechoso del posible femicidio, de apellido González, está en prisión preventiva desde el 26 de julio. Otro caso más en que se detiene al presunto autor antes de que aparezca la víctima”, publicó el jefe policial.

González, de 42 años, descuenta tres meses de prisión preventiva por este caso. Él fue la última persona con quien fue vista Nelly, tras abordar un vehículo conducido por el hombre.

Ese automotor lo encontró la policía el 15 de julio en Monterrey de San Carlos. La casa del sospechoso, ubicada en la Virgen de Sarapiquí, en Heredia, fue allanada. Los agentes judiciales encontraron allí rastros de sangre.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó el hallazgo de los restos de una mujer desaparecida hace un mes. (JOHN DURAN/John Durán)

Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, en el país ocurren en promedio dos femicidios al mes.