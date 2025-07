Femicida de Loida Villalobos acepta cargos y enfrenta dura condena en prisión

Anner González Salazar, de 37 años, purgará 42 años de cárcel por asesinar a su esposa Loida Villalobos Gamboa, de 34 años, frente a sus hijos, la tarde del 27 de agosto de 2024 en Tigra de Venado, en San Carlos, Alajuela.

Según informó el Ministerio Público, este martes, el acusado se sometió a un procedimiento especial abreviado y aceptó los hechos que se le imputaban, los cuales, además del femicidio, incluyen delitos de tentativa de femicidio, tenencia ilegal de arma permitida, amenazas, ofensas a la dignidad e incumplimiento de medidas de protección.

Loida era ama de casa y tenía tres hijos: un niño de 14 años y dos niñas de 11 y 5 años.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el hombre acarreaba un historial de abuso doméstico. Según detalla el documento, el 13 de julio de 2024, solo un mes y medio antes de asesinar a la mujer, González intentó quitarle la vida. Sin embargo, el intento de homicidio fue frustrado por uno de sus propios hijos, quien se interpuso y la defendió.

Desde entonces, la mujer le había impuesto medidas cautelares a González, entre ellas, no acercarse a la vivienda, donde también residían sus hijos.

Loida Villalobos Gamboa, de 34 años, murió asesinada a tiros en su vivienda en La Tigra de San Carlos. Por los hechos, su esposo pasará 42 años en prisión.

A pesar de ello, el 27 de agosto, de acuerdo con reportes policiales, González llegó a la casa de la mujer a las 12:45 p. m., sabiendo que tenía medidas para no acercarse a ella.

Según la Fiscalía, aprovechó que la puerta principal de la vivienda estaba abierta y, en presencia de uno de sus hijos y de familiares de la víctima, acorraló a Loida en una habitación y le disparó en tres ocasiones con un arma de fuego, para la cual no contaba con permisos de portación.

LEA MÁS: Juicio por femicidio de Loida Villalobos aplazado por falta de informe de Trabajo Social

‘¡Papi no, papi no!’, fueron los gritos de la niña de cinco años cuando su padre sacó el revólver, calibre 9 mm. Así lo relató en ese entonces a este medio Franklin González, tío político de Loida.

Un primo de la víctima y otro hombre, que estaban reparando una refrigeradora, lograron detener a González y desarmarlo. No obstante, los tres proyectiles la impactaron en el tórax y en la cabeza. Loida murió en el sitio y González fue aprehendido en el lugar. El caso se investigó en el expediente 24-000415-1185-PE.

En ese entonces, fuentes cercanas a la víctima informaron a La Nación de que González y Villalobos, casados desde el 2010, se habían separado tres meses antes.

Por su parte, Judy Villalobos Cascante, prima de Loida, escuchó los disparos esa tarde y fue así como se percató de la situación.

Hija menor de este matrimonio presenció el femicidio de su madre.

“Escuchamos disparos. Yo estaba acá en el corredor, salí inmediatamente y cuando llegué a la casa, ya había ocurrido, ya había disparado. Yo no entré. Afuera del portón, nada más me dieron a la niña, a la menor; me la traje para mi casa y la mantuve hasta que llegaron los abuelitos por ella”, comentó en ese momento a este medio.

Franklin González describió a González como “un papá frío y un hombre sin sentimientos”, pues normalmente les hablaba mal y se comportaba de manera agresiva.

“Él la maltrataba a ella y a los hijos, eso fue provocando una distancia en todo el sentido y la relación de ellos se fue deteriorando de manera extrema (...) De él lo que se puede decir es que no tiene ni amor propio y el trato que les daba era como si ellos fueran desconocidos, de una manera dura y sin aprecio, algo que nada tiene que ver con un padre, sin amor y sin compasión. Era muy normal para él maltratarlos”, agregó don Franklin.