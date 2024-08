Feminicidio en Venado de San Carlos: mujer asesinada a balazos por su esposo

Loida Villalobos Gamboa, de 34 años, fue asesinada a tiros por su esposo, de apellido González, la tarde de este martes en Tigra de Venado, en San Carlos, Alajuela.

Según información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 12:45 p. m., mientras la víctima estaba en su vivienda. Lo que se sabe es que González entró a la casa y cuando encontró a su pareja le comenzó a disparar. Un primo de la víctima y otro hombre, que estaban reparando una refrigeradora, lograron detenerlo y desarmarlo.

Loida Villalobos Gamboa, de 34 años, murió asesinada a tiros en su vivienda en La Tigra de San Carlos. Por los hechos, se detuvo a su esposo, de quien estaba separada hace tres meses. (Foto derecha: suministrada por Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Desafortunadamente, Villalobos murió en el sitio.

Fuentes cercanas a la víctima informaron a La Nación de que González y Villalobos, casados desde 2010, estaban separados desde hace tres meses. Trascendió que el sospechoso había atentado contra su pareja en aquella época y desde entonces le habían impuesto medidas cautelares, entre ellas, no acercarse a la vivienda de la denunciante.

Esto lo obligó a mudarse a Monteverde, donde seguía en labores de construcción. Empero, este martes regresó a buscarla.

Loida era ama de casa y tenía tres hijos: un niño de 14 años y dos niñas de 11 y 5 años. El homicidio habría ocurrido frente a la menor de todos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes.

La tarde de este martes, las autoridades detuvieron al sospechoso, de apellido González, por el asesinato de su esposa. (Foto: cortesía)

“Es la primera vez que yo veo una cosa de esas”

Norberto Villalobos Rodríguez, vecino de la víctima, expresó su consternación y relató a este medio que, en todos sus años viviendo en la localidad, nunca había presenciado algo similar, ya que se trata de un sitio pacífico y libre de violencia.

“En mi vida de vivir aquí, en 40 y algo de años, es la primera vez que yo veo una cosa de esas”, afirmó.

Judy Villalobos Cascante, prima de Loida Villalobos, también compartió su experiencia de los hechos, ya que escuchó los disparos y así se percató de la situación.

“Escuchamos disparos. Yo estaba acá en el corredor, salí inmediatamente y ya cuando llegué a la casa ya había ocurrido, ya había disparado. Yo no entré. Ahí afuera del portón nada más me dieron a la niña, a la menor, e inmediatamente me la traje para mi casa y la mantuve hasta el momento en que llegaron los abuelitos por ella”, comentó.

Al igual que el vecino, la prima de la víctima aseguró que nunca antes había sucedido algo de tal magnitud en Venado.

Declaraciones de vecino y prima de la víctima

Hasta la fecha, en 2024 se han reportado siete femicidios, seis de los cuales dejaron a 15 personas huérfanas, 7 de ellas niños o adolescentes menores de 18 años.

Las madres víctimas más recientes son: Jenny Bastos, de 55 años; Marisol Rodríguez, de 40; Ana Jenny Otárola, de 47; Kimberly Araya, de 33; Nadia Peraza, de 21; y Emilce Soto, de 48. En la mayoría de los casos, los sospechosos eran las parejas o exparejas sentimentales. A estos se le suma el femicidio de Nancy Murillo, de 45, una directora de escuela que apareció sin vida en Coto Brus.

LEA MÁS: Directora de escuela fue hallada sin vida en Coto Brus