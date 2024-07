Directora de escuela fue hallada sin vida en Coto Brus

Una mujer de 45 años, identificada preliminarmente como Nancy Murillo Corrales, apareció sin vida la noche del domingo en Coto Brus, cantón fronterizo con Panamá.

Murillo Corrales, directora de la Escuela de Fila San Rafael en el distrito de Gutiérrez Braun, era oriunda de Pérez Zeledón y residía en el mismo distrito donde trabajaba. Según testigos, no se le vio durante el domingo, lo que llevó a personas cercanas a buscarla en su casa. Allí encontraron el cuerpo y alertaron a las autoridades.

Los primeros informes de la Policía indican que la víctima no presentaba heridas visibles de arma de fuego o arma blanca en su cuerpo, por lo que se sospecha que la muerte pudo haber ocurrido por asfixia. No obstante, será la autopsia la que determine las causas definitivas del deceso.

La funcionaria del Ministerio de Educación apareció sin vida en su casa la noche del domingo. Foto: Cortesía San Vito TV.

La Fuerza Pública custodió la escena hasta que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron al sitio para realizar las pesquisas respectivas y el levantamiento del cuerpo, que se llevó a cabo en la madrugada de este lunes.

El hecho de que la pareja sentimental de la directora no aparezca, junto con la desaparición del vehículo y algunas de sus pertenencias, hacen que las autoridades no descarten inicialmente un posible feminicidio. No obstante, la investigación apenas comienza.

La fallecida era divorciada y no tenía hijos, según datos del Registro Civil. En redes sociales circulan mensajes de pésame para la familia de la educadora.

La Policía ya cuenta con fotografías del sospechoso y, en caso de no dar con él en las próximas horas, podrían pedir ayuda a la ciudadanía para su localización.

Noticia en desarrollo