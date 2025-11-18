Familiares darán último adiós al vendedor de patí Orlando Thompson

El famoso vendedor de patí Orlando Thompson Cooper, quien falleció la tarde del domingo 16 de noviembre, recibirá su último adiós el miércoles en Desamparados.

Según confirmó a La Nación su hija Eli, la familia decidió no hacer una vela y tampoco organizar un funeral. Por el contrario, se leerá su nombre en el obituario de la misa de 6 de la tarde en la Iglesia Católica de Desamparados.

Thompson Cooper, de 79 años, murió en el hospital San Juan de Dios, donde estuvo ingresado desde el lunes pasado. Thompson se había sometido a varios exámenes médicos, porque en las últimas semanas le estaba costando respirar y tenía un fuerte dolor abdominal.

“Al parecer, tuvo un tromboembolismo pulmonar y eso le provocó un derrame pericárdico, porque él era cardiópata”, explicó la hija. Añadió que, cinco años atrás, a Thompson le habían colocado un marcapasos.

Aunque antes recorría diferentes bares de San José a pie, cargando su canasta, su hija recuerda que últimamente hacía el recorrido en carro, porque ya la canasta le pesaba.

“El sabor de Thompson” regaló el sabor caribeño a los fanáticos en los estadios de Heredia, Cartago y Saprissa, aunque en este último ya no se lo permitían; entonces, lo tenía que vender afuera del estadio tibaseño.

Cuando no estaba en los partidos de fútbol, se le veía en la feria del agricultor en Plaza González Víquez, o en bares en las cercanías, en San Antonio, San Cayetano y Desamparados. Era usual esperar la llegada de su patí en reconocidos y ya históricos bares de San José, como en La Bohemia.

“Esa era su vida. Uno le decía: ‘Pa, quédese en la casa y descanse’, y él respondía: ‘No, solo tirar este partido’, y tirar un partido era tirar el producto de ese día”, comentó su hija.