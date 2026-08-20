Fallece menor de 12 años que cayó desde el piso 12 de un edificio residencial en Heredia

La emergencia ocurrió en Rincón de Sabanilla, en San Pablo de Heredia. Una publicación del residencial confirmó después la muerte del menor.

Una emergencia ocurrida en un edificio residencial de San Pablo de Heredia movilizó a los cuerpos de socorro la tarde del martes 18 de agosto. Hoy, el propio residencial dio a conocer el fallecimiento del menor de 12 años que cayó desde el piso 12 del inmueble.

El incidente ocurrió en el distrito de Rincón de Sabanilla, en San Pablo. La alerta ingresó a la 1:26 p. m. de ayer y los equipos de emergencia se desplazaron al lugar para atender al menor.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al niño con múltiples traumas producto de la caída. Debido a la gravedad de las lesiones, lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Posteriormente, una publicación en Facebook del residencial comunicó el fallecimiento del menor.