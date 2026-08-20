Sucesos

Fallece menor de 12 años que cayó desde el piso 12 de un edificio residencial en Heredia

El niño sufrió múltiples traumas y fue llevado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl tras la emergencia ocurrida el martes

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Por Silvia Ureña Corrales
La emergencia ocurrió en Rincón de Sabanilla, en San Pablo de Heredia. Una publicación del residencial confirmó después la muerte del menor. (Alonso Tenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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