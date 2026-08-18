Menor de 12 años cae desde el piso 12 de un edificio en Heredia y es trasladado en condición crítica

Una emergencia movilizó unidades de atención la tarde de este martes en San Pablo de Heredia. Un menor de 12 años cayó desde el piso 12 de un edificio y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

El incidente ocurrió en el sector de Rincón de Sabanilla, en San Pablo. La alerta se reportó a la 1:26 p. m., según la información suministrada sobre la atención de la emergencia.

Al llegar al sitio, los equipos de socorro abordaron al menor con múltiples traumas producto de la caída.

La información disponible no precisa las circunstancias en las que ocurrió la caída ni identifica el inmueble desde el cual cayó el menor.