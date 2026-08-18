Sucesos

Menor de 12 años cae desde el piso 12 de un edificio en Heredia y es trasladado en condición crítica

El menor fue trasladado de emergencia a un centro médico tras un incidente ocurrido en una edificación en Rincón de Sabanilla en Heredia

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Por Silvia Ureña Corrales
Hospital de Heredia
El menor fue trasladado al hospital de Heredia. (JOHN DURAN/John Durán)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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