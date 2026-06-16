Falla eléctrica habría provocado incendio que cobró vida de dos adultos mayores en Curridabat

El informe de Ingeniería de Bomberos apunta a una falla eléctrica como posible causa del incendio que el 21 de mayo cobró la vida de dos adultos mayores en José María Zeledón, Curridabat.

Casi un mes después de que don José Luis Sánchez Redondo, de 78 años, y su esposa doña Digna Eibi Pineda Domínguez, de 75, fallecieran en el incendio de su casa en la urbanización José María Zeledón de Curridabat, las autoridades mantienen la hipótesis de una falla eléctrica como posible origen del siniestro, aunque los resultados definitivos están pendientes.

Allen Moya, de Ingeniería de Bomberos, confirmó a La Nación que el área de origen del incendio se ubicó en la habitación contigua a donde estaba la pareja de adultos mayores, dato que se había señalado tras las primeras pesquisas. Lo que aún se mantiene en investigación es si la causa del fuego obedeció a una falla en un aparato eléctrico, un componente del sistema eléctrico de la vivienda, u otro factor.

“Hay varias hipótesis. Lo que hicimos en el área de origen fue recolectar indicios de origen eléctrico, tanto del sistema como de los aparatos eléctricos, para en el laboratorio verificar, confirmar o descartar esa hipótesis”, explicó Moya. El especialista precisó que desde el punto de vista eléctrico existen dos tipos de causas posibles: los aparatos eléctricos y los sistemas eléctricos, y que ambas líneas están siendo analizadas.

Moya recordó que la falla eléctrica, sumando ambas categorías, sigue siendo la principal causa de incendios en el país.

En cuanto a las posibilidades de escape que tuvieron las víctimas, el especialista ratificó la dificultad de movimiento que tenían ambos, “entonces eso influyó bastante en el fallecimiento”. Don José Luis padecía de párkinson y había sido operado a corazón abierto; doña Eibi dependía de una silla de ruedas.

Por su parte, el OIJ indicó a este medio que la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), “se encuentra a la espera de los resultados de las respectivas autopsias, así como del informe por parte del departamento de Investigación de Incendios de Bomberos”, para avanzar en la investigación.

La muerte de la pareja, ocurrida el 21 de mayo, elevó a siete el número de fallecidos por incendio en lo que va del 2026 hasta esa fecha, en un año que ya muestra una tendencia preocupante respecto a periodos anteriores.