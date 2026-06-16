Sucesos

Falla eléctrica habría provocado incendio que cobró vida de dos adultos mayores en Curridabat

OIJ espera resultados de autopsias e informe de Bomberos.

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Por Christian Montero
Incendio Curridabat
El informe de Ingeniería de Bomberos apunta a una falla eléctrica como posible causa del incendio que el 21 de mayo cobró la vida de dos adultos mayores en José María Zeledón, Curridabat. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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