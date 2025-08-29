Policía trae a Costa Rica a mexicana requerida por millonarios asaltos a joyerías de Escazú

Cuando ingresó a nuesto país la joven tenía 20 años y ya era parte de una violenta banda. Ahora Tania Ojeda, de la banda Los Mazos, se expone a altas penas. Foto: Interpol Colombia.

La mexicana Tania Jazmín Ojeda Ávila, de 27 años, fue traída la noche de este jueves desde Colombia para que enfrente una causa por una serie de asaltos a joyerías de Escazú.

Agentes de Interpol Costa Rica tuvieron a cargo dicha diligencia.

Ojeda Ávila era buscada por los delitos de robo agravado y asociación ilícita y fue detenida por la Policía Nacional de Colombia en octubre 2024.

La mujer fue arrestada en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, donde las autoridades determinaron que, a pesar de haber cambiado su pasaporte e intentar radicarse en el departamento del Valle del Cauca, donde viven sus familiares, seguía siendo identificable.

Los hechos con que es vinculada la imputada ocurrieron en octubre del 2017, cuando miembros de una organización criminal conocida como los Mazos ingresaron a las joyerías de las tiendas Eurochronos y Tiempo Global, ubicadas en Multiplaza y Plaza Colonial, en Escazú.

El 31 de octubre con una diferencia de 10 minutos entre un golpe y otro, realizaron los asaltos a plena luz del día en Escazú, armados con pistolas y mazos. Esa vez amenazaron a empleados y clientes, rompieron vitrinas y se llevaron los relojes finos.

Cuatro miembros de esa violenta organización fueron condenados a 16 años de cárcel el 5 de marzo de 2019, y ahora Ojeda se enfrenta a penas similares.

A esa banda se le llama así porque utilizaba mazos para destruir los vidrios de seguridad de las vitrinas durante sus robos, perpetrados no solo en Costa Rica, sino también en Canadá, México, Estados Unidos, Francia y Uruguay, donde lograron evadir a las autoridades tras asaltos similares a joyerías de lujo.

El 7 de diciembre del 2017, cuatro mexicanos vinculados a esa misma banda fueron capturados mientras intentaban salir de Costa Rica por el aeropuerto Juan Santamaría. Ese día se les decomisaron 122 relojes finos, que eran parte del botín robado, valorado en un total de $1,3 millones.

Ojeda era buscada en 196 países y es requerida por el Juzgado Penal del Tercer Circuito Judicial de Pavas.