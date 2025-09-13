Explosión de horno en reconocido restaurante en Tibás deja a una persona en condición crítica

Un horno explotó a eso de la media noche, en Pizza Hut de Tibás. Foto:

Un hombre de unos 40 años quedó en condición crítica, con graves quemaduras en el rostro y el cuello, luego de que explotara un horno industrial en la cocina del restaurante Pizza Hut, en San Juan de Tibás, la noche del sábado.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, los hechos ocurrieron cerca de la medianoche y al sitio acudió una unidad básica, que trasladó de emergencia a la víctima a un centro médico.

Por el momento, se desconocen los detalles del accidente y la identidad de la víctima.

LEA MÁS: Explosión en horno de gas LPG dejó un fallecido en San Rafael de Heredia

La semana anterior, en 3 de setiembre, se registró otras explosión en un horno de gas licuado de petróleo (LPG), que provocó la muerte de un hombre en San Rafael de Heredia.

El incidente ocurrió 8 kilómetros hacia el Monte de la Cruz, en una zona montañosa de la localidad, cuando se produjo una deflagración que causó el desprendimiento de una de las tapas del horno.

La tapa saltó con fuerza e impactó a un hombre de 43 años, quien falleció en el lugar.

La Estación de Bomberos de Heredia acudió a la escena para atender la emergencia.