Sucesos

Exfuncionario de la CCSS condenado por recibir ¢168.000 en cobros de trámites de seguros

El exfuncionario de la CCSS fue hallado culpable de ocho delitos de concusión

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Según la Fiscalía, el exfuncionario de la CCSS cobraba dinero para realizar un trámite del Estado que es gratuito. Imagen con fines ilustrativos. (Jorge Castillo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSCondenaConcusión
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.