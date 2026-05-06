Exfuncionario de la CCSS condenado por recibir ¢168.000 en cobros de trámites de seguros

Según la Fiscalía, el exfuncionario de la CCSS cobraba dinero para realizar un trámite del Estado que es gratuito. Imagen con fines ilustrativos.

Un exfuncionario de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) fue condenado por cobrar dinero a usuarios a cambio de gestionar trámites de seguro que son gratuitos, según confirmó el Ministerio Público.

Se trata de un hombre de apellidos Prendas Cubero, quien fue sentenciado a cuatro años de arresto domiciliar con monitoreo electrónico y a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La resolución fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.

“De igual manera, se le condenó al pago total de ¢10.824.000 (diez millones) por concepto de daño social, económico y moral, en favor del Estado y de una de las ofendidas. Lo anterior, tras la gestión realizada por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima y de la Procuraduría General de la República", agregó la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fue hallado responsable de ocho delitos de concusión, el cual ocurre cuando un funcionario público, abusando de su calidad o de sus funciones, obliga o induce a alguien a dar o prometer un bien o un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, de forma indebida, según el artículo 355 del Código Penal.

Cobraba hasta ¢80.000 por trámite

Los hechos ocurrieron entre julio de 2023 y agosto de 2024, cuando el hombre laboraba en la Oficina de Validación de Derechos del Área de Salud de Cartago, donde, según se probó en juicio, solicitaba pagos indebidos a los usuarios.

La investigación determinó que Prendas Cubero cobraba montos que iban desde ¢19.000 hasta ¢80.000 para gestionar trámites de seguros por el Estado, un servicio que es completamente gratuito.

En total, el exfuncionario recibió ¢168.000 producto de estas gestiones irregulares, según estableció el proceso judicial. El caso se tramitó bajo el expediente 24-019864-0042-PE.