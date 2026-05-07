Exfuncionario bancario habría robado datos de cuentas de 17 adultos mayores para cambiar claves y hacer compras ilegales

Entre los detenidos por el presunto delito de estafa informática figura el exfuncionario de un banco privado.

Un exfuncionario bancario figura como el principal sospechoso de liderar un grupo dedicado, presuntamente, a sustraer información de cuentas de clientes, modificar las contraseñas de acceso y luego utilizar esos datos para realizar compras y pagos irregulares en distintos comercios del país.

El caso es investigado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, quienes este jueves 7 de mayo ejecutaron dos allanamientos y dos detenciones en el cantón de Desamparados y el distrito de San Rafael de Alajuela y la captura de tres personas más en vía pública en Barrio San José, y El Cacao de Alajuela, y en Santo Domingo de Heredia.

De acuerdo con el informe preliminar, la investigación inició por hechos ocurridos desde noviembre del 2025 y está relacionada con el presunto delito de estafa informática.

Según la tesis policial, el excolaborador de una entidad bancaria privada habría aprovechado su posición laboral para extraer datos sensibles de los usuarios y cambiar las claves de ingreso.

Una vez obtenido el acceso, el sospechoso entregaba la información a terceros, quienes se encargaban de realizar compras en establecimientos comerciales. Entre los gastos detectados por el OIJ aparecen compras de entradas para eventos, prendas de vestir, electrodomésticos y hasta pagos en centros educativos.

Hasta ahora, el OIJ ha identificado a 17 víctimas, todas adultas mayores. Se estima que el perjuicio económico total asciende a los ¢38 millones.

Durante los operativos, los agentes decomisaron evidencia clave para el proceso judicial. Los detenidos, entre los que figura el extrabajador del banco, fueron identificados con los apellidos:

Porras , de 22 años.

, de 22 años. Valerio , de 26 años.

, de 26 años. Aguilar , de 57 años (capturado en Barrio San José, Alajuela).

, de 57 años (capturado en Barrio San José, Alajuela). Aguilar , de 29 años (capturado en El Cacao, Alajuela).

, de 29 años (capturado en El Cacao, Alajuela). Zamora, de 28 años (capturado en Santo Domingo, Heredia).

Todos fueron remitidos al Ministerio Público con un informe policial para determinar su situación jurídica.