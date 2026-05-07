Sucesos

Exfuncionario bancario habría robado datos de cuentas de 17 adultos mayores para cambiar claves y hacer compras ilegales

El OIJ detuvo a cinco sospechosos por estafa informática. El perjuicio ronda los ¢38 millones.

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Por Yucsiany Salazar
Entre los detenidos por el presunto delito de estafa informática figura el exfuncionario de un banco privado.
Entre los detenidos por el presunto delito de estafa informática figura el exfuncionario de un banco privado. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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