Sucesos

Exfiscal auxiliar de Pococí es uno de los condenados por el homicidio de alias Gringo

El hombre habría conducido el carro dentro del cual varios sujetos asesinaron al líder narco de múltiples puñaladas

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Por Natalia Vargas
Homicidas arrojaron el cuerpo de Gringo cerca del puente de bajo Los Ledezma. (Cortesía para LN)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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