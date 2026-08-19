Exfiscal auxiliar de Pococí es uno de los condenados por el homicidio de alias Gringo

Homicidas arrojaron el cuerpo de Gringo cerca del puente de bajo Los Ledezma.

Yashir Wabe Arroyo, abogado y exfiscal auxiliar de Pococí, es uno de los dos hombres condenados este martes por el homicidio del líder narco Erwin Alejandro Guido Toruño, alias Gringo, ocurrido en diciembre del 2017.

Según la acusación, Wabe fue quien condujo el vehículo en el que viajaba Guido Toruño mientras otros sujetos grababan y lo apuñalaban en más de 40 ocasiones. Ahora el abogado deberá cumplir 25 años de prisión.

El cuerpo de este líder narco apareció sobre el puente del río Torres, en el Bajo Los Ledezma, en La Uruca. Además, tenía signos de tortura, marcas de defensa en sus brazos y golpes en todo su cuerpo.

El trabajo de Yashir Wabe como fiscal consta en al menos un Boletín Judicial del 2009, pero el sujeto habría continuado ejerciendo el derecho años después, pues apareció como el defensor de Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo, sentenciado en febrero del 2025 por posesión, distribución y venta de droga en modalidad agravada.

Alias Pollo habría sido uno de los hombres que comandó asesinar a alias Gringo.

Este martes 18 de agosto también fue condenado a 30 años de prisión por este caso un sujeto identificado como Jerson Enrique Rivera Mora.

El cuerpo de Erwin Alejandro Guido Toruño, alias el Gringo, apareció en el Bajo los Ledezma.

Desde enero del 2017, las autoridades policiales comenzaron a hablar de alias Gringo como uno de los líderes de las bandas que disputan la venta de drogas en Pavas, luego de que fue condenado el grupo de Marco Antonio Zamora, conocido como El Indio, y de la captura de varios ayudantes de alias Pollo.

Días antes del homicidio de alias Gringo, las autoridades intentaban dar con Gringo por su vínculo con al menos 10 homicidios en tan solo algunos meses.

Después de su homicidio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que el exfutbolista del equipo de Grecia, Alexander Rodríguez Araya, habría sido la persona que entregó a este narcotraficante a la banda rival que le dio muerte.

Rodríguez lo habría hecho por el interés de ganar dinero y la posibilidad de detentar poder, según explicó entonces la Policía Judicial. Se desconoce, si el exfutbolista fue juzgado por este asunto.