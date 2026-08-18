Condenan a dos hombres por el violento homicidio de Gringo, cuyo ataque a puñaladas fue grabado en video

Dos sujetos recibieron largas condenas por el homicidio del líder narco Erwin Alejandro Guido Toruño, alias Gringo, quien llegó a ser, por poco tiempo, el hombre más buscado de Costa Rica.

El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José condenó a Jerson Enrique Rivera Mora a 30 años de prisión y a Yashir Daniel Wabe Arroyo a 25 años de prisión por el asesinato.

La decisión consta en la sentencia número 654-2026 y se conoció a la 1:48 p. m. de este 18 de agosto.

Alias Gringo fue asesinado el 16 de diciembre del 2017 y su cuerpo apareció sobre el puente del río Torres, en Bajo de Los Ledezma, en La Uruca, con al menos 40 heridas provocadas con arma blanca en cabeza y tórax. Además, tenía signos de tortura, marcas de defensa en sus brazos y golpes en todo su cuerpo.

El ataque fue grabado y divulgado en redes sociales.

Al momento de su homicidio, Alejandro Guido se había convertido, por tan solo unos días, en el individuo más buscado por la Policía debido a su gran potencial homicida, pues en ese momento se le relacionaba con al menos diez asesinatos ocurridos en los últimos meses antes de su muerte.

El sujeto incluso había asesinado a dos personas esa misma semana en Belén. Los cuerpos aparecieron dentro de una buseta en La Sabana.

Durante el debate en contra de los dos homicidas de Gringo, se analizó prueba testimonial, documental, telefónica, audiovisual y pericial, que permitió reconstruir la dinámica de los hechos y establecer la participación de los condenados.

El Tribunal también valoró comunicaciones y desplazamientos de los homicidas, así como diversos elementos de carácter científico y pericial.

La investigación determinó que hace nueve años, alias Gringo fue ubicado, interceptado y trasladado antes de ser sometido a un violento ataque que culminó en su fallecimiento.

Durante el juicio también se dio a conocer la autopsia practicada a Guido, la cual reveló “la extrema violencia empleada en su contra”.

Los jueces a cargo del caso, cuyos nombres no trascendieron, ordenaron ochos meses de prisión preventiva contra ambos sentenciados por, mientras el fallo queda en firme.