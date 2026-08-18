Sucesos

Condenan a dos hombres por el violento homicidio de Gringo, cuyo ataque a puñaladas fue grabado en video

El sujeto fue interceptado y asesinado con más de 40 puñaladas hace nueve años

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Por Natalia Vargas
Erwin Alejandro Guido Toruño, alias el Gringo, asesinado en diciembre del 2017.







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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