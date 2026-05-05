Sucesos

Exescolta de Gerald Campos absuelto por cobro de horas extra y falsedad ideológica

Por estos hechos el actual ministro de Justicia tiene una causa abierta.

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Por Christian Montero
El Tribunal Penal de Hacienda explicó que no se contó con la prueba idónea para demostrar que el funcionario judicial cometió los delitos que acusó la Fiscalía.
El Tribunal Penal de Hacienda explicó que no se contó con la prueba idónea para demostrar que el funcionario judicial cometió los delitos que acusó la Fiscalía. (Foto: Esteban Bermúdez/Foto: La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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