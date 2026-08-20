Excombatiente de 1948 falleció este martes a los 95 años

Don Óscar Alpízar Arley fue combatiente de la Guerra Civil de 1948. Falleció el martes 18 de agosto a los 95 años.

Don Óscar Alpízar Arley apenas tenía 16 años cuando estalló la Guerra Civil de 1948 y según recuerdan sus familiares, siempre sintió orgullo de haberse unido al bando del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia en defensa del voto.

Este martes 18 de agosto el participante de aquel combate que marcó el destino del país, falleció a los 95 años en su casa en La Florida de Tibás, acompañado de su esposa Eva Rivera Monge, de 100 años.

Tres meses antes, el 10 de mayo, el excombatiente celebró su último natalicio rodeado de sus hijos, esposa y nietos. El fallecimiento, explicaron sus familiares, obedeció a complicaciones de salud.

Este jueves a las 11:00 a. m. se ofició el sepelio de don Óscar en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. en La Florida de Tibás y el cuerpo fue trasladado al Camposanto La Piedad, en Santo Domingo de Heredia.