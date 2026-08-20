Sucesos

Excombatiente de 1948 falleció este martes a los 95 años

Este jueves se realizaron las honras fúnebres.

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Por Christian Montero
Don Óscar Alpízar Arley fue combatiente de la Guerra Civil de 1948. Falleció el martes 18 de agosto a los 95 años.
Don Óscar Alpízar Arley fue combatiente de la Guerra Civil de 1948. Falleció el martes 18 de agosto a los 95 años. (Foto: cortesía/Foto: cortesía de la familia)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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