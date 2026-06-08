Estos son los delitos que la Fiscalía atribuye al boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez

Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32. El pugilista enfrenta una audiencia de medidas cautelares.

La Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó que investiga al boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez por dos delitos, tras ser detenido la madrugada de este domingo por oficiales de la Fuerza Pública.

Desde la mañana de este lunes se desarrolla la audiencia de medidas cautelares contra el pugilista y otro hombre de apellidos Cascante Lobo, a ambos les decomisaron 72,9 gramos de marihuana y ¢1.300.000 en efectivo, según reportó la Policía.

El Ministerio Público informó de que solicitó para Vásquez la medida cautelar de prisión preventiva, por los delitos de transporte de droga y legitimación de capitales.

Debido a que la diligencia se mantiene en desarrollo en el Juzgado Penal de Heredia, aún se desconoce la decisión de ese despacho.

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