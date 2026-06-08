Sucesos

Estos son los delitos que la Fiscalía atribuye al boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez

Audiencia de medidas cautelares está en desarrollo.

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Por Christian Montero
Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32.
Bryan Tiquito Vásquez fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32. El pugilista enfrenta una audiencia de medidas cautelares. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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