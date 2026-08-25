Sucesos

Estos son los 14 más buscados en Cartago: Policía los vincula con grupos criminales

Seguridad Pública divulgó las fotografías de 14 personas buscadas en Cartago. El ministro Gerald Campos relacionó a varias de ellas con grupos criminales que operan en la provincia

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Por Redacción de La Nación
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Las 14 personas más buscadas en Cartago
(Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







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