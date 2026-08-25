Estos son los 14 más buscados en Cartago: Policía los vincula con grupos criminales

El Ministerio de Seguridad Pública divulgó las fotografías de 14 personas buscadas por las autoridades en Cartago, en medio del reforzamiento de las acciones policiales contra grupos criminales que operan en la provincia.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, dio a conocer los nombres durante una conferencia de prensa realizada este lunes, en la que las autoridades abordaron los recientes hechos violentos ocurridos en Cartago y las medidas adoptadas para enfrentarlos.

Entre las personas buscadas figuran sujetos que Campos relacionó con estructuras como Los Maruja, Los Gery, Gordo Julio y Los Chacales. También mencionó a un hombre del sector de El Guarco sin atribuirle, en esa conferencia, pertenencia a una banda específica.

La divulgación ocurre mientras Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen una mayor presencia en las zonas de Cartago centro, Oreamuno, Paraíso, La Unión y El Guarco.

Estos son los 14 más buscados en Cartago

Según la información suministrada por Campos y las fotografías divulgadas por Seguridad Pública, estas son las personas buscadas:

Persona buscada Grupo señalado por Campos Jefferson Medrano Chavarría Los Maruja Jorge Esquivel Ramírez Los Maruja Antony Serrano Chávez Los Maruja Deylan Monestel Bonilla Los Maruja Jeremy Quirós Quesada Los Maruja Joshua Quirós Rosales Los Maruja Carolina Loria Solís Los Gery Ariel Loria Solís Los Gery Joshua Solano Miranda Los Gery Franyel Pérez Cordero Los Gery Axel Zúñiga Durán Los Gery Rudy Sánchez Serrano Gordo Julio Marvin Alvarado Quirós Sector de El Guarco; las autoridades no indicaron una banda específica “Jota” Los Chacales; identidad sin determinar

Cinco grupos generan violencia, según OIJ

La búsqueda se desarrolla en un contexto de enfrentamientos entre estructuras criminales en Cartago.

Michael Soto, director interino del OIJ, informó que la Policía Judicial tiene identificados cinco grupos que generan violencia en la provincia: Los Piruchos, Los Maruja, Los Gordo Julio, Los Güeris y Los Chacales.

Soto explicó que existe un reacomodo de esas estructuras, con disputas relacionadas con territorios y actividades de narcomenudeo.

Las autoridades reforzaron su presencia en la provincia después de varios episodios violentos ocurridos durante los últimos días, entre ellos homicidios, balaceras y el enfrentamiento del viernes en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, donde un agente del OIJ recibió un disparo en un pie.

Según las cifras del OIJ, al martes 25 de agosto, Cartago acumula 51 homicidios, 13 más que en el mismo periodo del año anterior.