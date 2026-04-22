Estos serían los sospechosos de asesinar a un promotor de eventos de San Carlos

El OIJ busca a los ocupantes de la motociclesta y del Honda Civic, quienes serían los sospechosos de asesinar a un promotor de eventos e ingeniero informático de San Carlos, Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, intensifica la búsqueda de los sospechosos de asesinar a un ingeniero informático identificado como Agustín Alonso Carvajal Benavides.

Carvajal Benavides, quien además era promotor de eventos, fue encontrado sin vida el 29 de diciembre de 2025, dentro de una propiedad que le pertenecía y que se localiza en en la comunidad de Garabito de Aguas Zarcas, en el cantón de San Carlos. La madre del ofendido fue quien encontró los restos que tenían cerca de tres días de estar en el lugar y que presentaban heridas por arma de fuego.

En diversas cámaras de vigilancia quedó captado parte del recorrido que hicieron los sicarios como parte de la dinámica del asesinato. Uno de ellos se movilizó el día de los hechos en una motocicleta roja, vestía camisa color vino, pantalón azul y tenis rojos; además usaba un casco negro.

Otros sospechosos se desplazaron en Honda Civic, Ex, Coupé, negro, de dos puertas, fabricado entre 1992 y 1995, conocidos como quinta generación y que tiene quemacocos.

Carvajal quien tenía 34 años, laboraba para la empresa Global Tickets y, según trascendió, era dueño de varias propiedades. Había residido durante varios años en México y tenía aproximadamente seis meses de haber regresado a Costa Rica.

Según trascendió el día que ubicaron el cuerpo, la última comunicación de Carvajal con su madre ocurrió dos días antes del hallazgo.

Horas después de la ubicación de los restos, familiares del ofendido fueron alertados de que se habían hecho retiros de dinero en un cajero automático con sus tarjetas, situación que generó sospechas.

La Policía Judicial solicita a quien tenga información sobre los vehículos y los sospechosos, que los denuncie a la línea confidencial 800-8000-645. También puede enviar un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.