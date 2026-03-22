Esto provocó el atropello de dos policías frente a Pedregal, durante festival Picnic

La Municipalidad de Belén se pronunció sobre el atropello de dos personas frente al Centro de Eventos Pedregal, mientras en ese sitio se llevaba a cabo el festival de música PicNic. Los heridos son oficiales de la Policía Municipal.

De acuerdo con la municipalidad, los hechos ocurrieron en vía pública. Aproximadamente a las 9:30 p. m. La Policía Municipal recibió una alerta a través del sistema 9-1-1 sobre una agresión con arma blanca en un bar del distrito de La Asunción. En apariencia, un cliente resultó herido en el rostro.

Al recibir el llamado por radio, los oficiales municipales, que se encontraban en un operativo en las inmediaciones de Pedregal, se desplazaron para atender la emergencia. En ese momento, uno de los policías abordó una motocicleta oficial y el otro inició el cruce de la vía para dirigirse a una patrulla.

Fue entonces cuando se produjo el atropello.

Como consecuencia de este hecho, los oficiales resultaron heridos. La Cruz Roja Costarricense confirmó que uno de los afectados fue trasladado en condición crítica y el otro en condición urgente al Hospital San Vicente de Paul, en Heredia.

“La Municipalidad de Belén expresa su más profunda solidaridad con los oficiales afectados y sus familias, reconociendo su vocación de servicio y compromiso con la comunidad. En este difícil momento, se mantiene un acompañamiento cercano y permanente, con la esperanza puesta en su pronta recuperación”, dice el comunicado.

El conductor del vehículo se dio a la fuga, así como el sospechoso de la agresión con arma blanca que los oficiales se disponían a atender cuando resultaron heridos.