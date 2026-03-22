Atropello frente a Pedregal, durante festival Picnic, deja dos heridos de gravedad

El atropello ocurrió en la entrada del Centro de Eventos Pedregal, mientras que adentro se llevaba acabo el festival Picnic.

A las 9:37 p. m. se reportó el atropello de dos personas frente al Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia, donde este sábado se lleva a cabo el festival de música Picnic.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que uno de los afectados fue trasladado en condición crítica y el otro en condición urgente, al Hospital San Vicente de Paul, en dicha provincia.

El evento musical que se lleva a cabo en ese sitio reunió este sábado a miles de personas. Entre los artistas invitados estaba Christina Aguilera y el cierre definitivo de la jornada estuvo a cargo del mexicano Christian Nodal. El accidente ocurrió mientras el evento estaba en curso.

De momento, se desconocen los detalles del incidente y la identidad de los afectados.