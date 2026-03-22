Sucesos

Atropello frente a Pedregal, durante festival Picnic, deja dos heridos de gravedad

El accidente ocurrió la noche de este sábado, afectados fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paul

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Por Natalia Vargas
El atropello ocurrió en la entrada del Centro de Eventos Pedregal.
El atropello ocurrió en la entrada del Centro de Eventos Pedregal, mientras que adentro se llevaba acabo el festival Picnic. (Waze Costa Rica /Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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