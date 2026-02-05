Esto fue lo que decomisaron a mujer que habría amenazado a la presidenta electa Laura Fernández

Las autoridades judiciales decomisaron dos teléfonos celulares, varias prendas de vestir y material fotográfico durante la detención de una mujer de 26 años sospechosa de enviar amenazas contra la presidenta electa, Laura Fernández.

La Fiscalía Adjunta de Cartago confirmó que la detención fue ordenada como parte de una investigación por el aparente delito de amenazas agravadas. El caso se tramita bajo el expediente 26-000464-0058-PE.

El operativo se realizó la mañana del miércoles 4 de febrero en El Tejar del Guarco, en Cartago.

En el marco de esta investigación, la presidenta electa, Laura Fernández, se presentó este jueves en la Fiscalía Adjunta de Cartago.

Ese despacho confirmó que citó a Fernández con el fin de ponerle en conocimiento los hechos que se investigan. A esta diligencia se le conoce como información de derechos. “De momento, es la única información que se puede brindar al respecto”.

La sospechosa es una mujer apellidada Barahona, de 26 años. foto: OIJ (OIJ/OIJ)

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre los artículos incautados figuran fotografías y vestimenta que habrían sido utilizadas en la grabación de los mensajes amenazantes difundidos en redes sociales.

Además, los agentes tomaron fotografías de un inmueble que, según la investigación preliminar, sería el sitio donde se grabó el material.

La detenida fue identificada con los apellidos Barahona Hazera y figura como sospechosa de remitir mensajes intimidatorios dirigidos a la mandataria electa.

Una fuente allegada al caso indicó que en esos videos la implicada habría dicho que un grupo de al menos 400 personas estaría detrás de un eventual plan para atacar a Fernández. Además, habría advertido a Fernández que no se acercara a Cartago y que le otorgaba 24 horas para dejar la Vieja Metrópoli.

La imputada permanece detenida mientras se define la fecha de la audiencia en la que el Ministerio Público solicitará la imposición de medidas cautelares.

Colaboró en esta información Christian Montero.