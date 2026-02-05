Sucesos

Esto fue lo que decomisaron a mujer que habría amenazado a la presidenta electa Laura Fernández

En el marco de esta investigación, la mandataria electa, Laura Fernández, se presentó este jueves en la Fiscalía Adjunta de Cartago

Por Hillary Benavides Meléndez

Las autoridades judiciales decomisaron dos teléfonos celulares, varias prendas de vestir y material fotográfico durante la detención de una mujer de 26 años sospechosa de enviar amenazas contra la presidenta electa, Laura Fernández.








