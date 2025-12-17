Sucesos

Este es el sospechoso de asesinar a matrimonio de alemanes en Quepos; permanece en fuga

OIJ pide ayuda para ubicarlo.

Por Christian Montero
Bryan López Villalobos, alias Vampi, es buscado por el asesinato de una pareja de europeos en Quepos.
Bryan López Villalobos, alias Vampi, es buscado por el asesinato de una pareja de europeos en Quepos. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

