Este es el sospechoso de asesinar a matrimonio de alemanes en Quepos; permanece en fuga

Bryan López Villalobos, alias Vampi, es buscado por el asesinato de una pareja de europeos en Quepos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos dio a conocer la fotografía del último sospechoso de participar en los homicidios del ciudadano alemán Ruediger Schickhaus y su esposa, la austriaca Manuela Daxer, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una finca en Cerros de Quepos, Puntarenas.

El sujeto permanece en fuga desde el 29 de octubre, cuando se allanó su vivienda, como parte de cuatro allanamientos del OIJ y la Fiscalía de Quepos. Ese día quedaron detenidos un hombre de apellidos Elizondo Mesén (presunto cabecilla del grupo), su pareja, una mujer de origen colombiano apellidada Rubio Ordoñez y un barbero de apellidos Sanabria Alvarado, quienes actualmente cumplen prisión preventiva.

El cuarto objetivo de las autoridades es Bryan López Villalobos, alias Vampi, quien, según la investigación, se habría llevado un vehículo sustraído a la pareja de europeos.

Tras casi dos meses de diligencias, las autoridades judiciales no han logrado ubicar a Vampi, por lo que se difundió la imagen del prófugo, con el fin de que la ciudadanía ayude a localizarlo.

El caso

De acuerdo con el OIJ, los hechos se remontan al 22 de setiembre pasado, cuando los agentes judiciales recibieron información sobre un doble homicidio en una finca perteneciente a las víctimas.

Un día después, durante un allanamiento en el lugar, se hallaron los cuerpos enterrados de Daxer, de 57 años, y Schickhaus, de 60, quienes habrían sido asesinados días antes.

Las diligencias de investigación permitieron determinar que el móvil del crimen fue el robo, concretamente el intento de apoderarse de la propiedad que la pareja europea mantenía en venta.

Según la investigación, Elizondo Mesén y su pareja, aprovechando que administraban una página de bienes raíces, habrían simulado interés en adquirir el inmueble y así se ganaron la confianza de las víctimas para ingresar a la finca.

El OIJ pide a quien tenga información sobre el paradero de Vampi, que lo denuncie a la línea confidencial 800-8000-645. También pude enviar un mensaje al WhatsApp 8800-0645.