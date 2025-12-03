Estas son las temperaturas en Costa Rica: vea cómo estuvo su zona este miércoles

El país vivió otra mañana fría, con 5,1 °C en los volcanes Irazú y Turrialba y descensos destacados en el Valle Central y Caribe, según reportes del IMN.

Los datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) muestran cómo se comportaron las temperaturas en varias regiones del país este miércoles 3 de diciembre, con registros que varían entre montañas, llanuras y zonas costeras.

La región Caribe Sur volvió a figurar entre las más frías del país, con temperaturas casi idénticas entre los dos principales volcanes, Volcán Turrialba: 5,1 ° y Volcán Irazú: 5,1 °C.

En el Caribe Norte los valores se mantuvieron templados, con estaciones entre los 20 °C y 22 °C. La zona norte mantuvo valores fríos en montaña y templados en zonas bajas.

En el Valle Central con zonas entre 11 °C y 15 °C. Regiones del Pacífico Sur, la estación de Altamira registró una de las temperaturas más bajas de la región con 15,7 °C, mientras que sectores como Greg Gund se ubicó con 20,6 °C.

En el Pacífico Central, las zonas de Arunachala y Rosario marcaron valores entre 17,2 °C y 17,3 °C, los más frescos de ese sector costero.

Aquí puede revisar cómo estuvo la temperatura mínima en su zona este miércoles: