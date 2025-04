Estas son las razones por las que el novio de la modelo Rashab García se entregó al OIJ

El novio de la modelo desaparecida, Rashab García Valverde, quien se entregó este martes a las autoridades judiciales, se encuentra en condición de investigado.

Así lo explicó a La Nación el abogado Moisés Chinchilla, representante legal del sospechoso, de apellido Bustos. Según el abogado, la tesis de la Fiscalía es que su cliente está imputado en el caso.

“Él está como investigado porque todavía, por lo menos hasta el momento en que se entrega, es un sospechoso”, dijo Chinchilla.

El paradero de la modelo, de 32 años, se desconoce desde el viernes 25 de abril.

El penalista declaró que su representado se puso a disposición de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) porque al surgir la sospecha primaria, por ser la pareja sentimental de Rashab García, era el primer “blanco” de la policía.

“La posición de él es que pierde de vista a su compañera desde el viernes en la noche, así como todas las personas del núcleo le perdieron el contacto”, expresó el abogado.

El novio de la modelo se entregó este martes en Orotina, lugar al que llegó acompañado de Chinchilla.

Según dijo, cuando su cliente se entregó “no se notaba nervioso ni angustiado.

”Estuvimos en la práctica de la prueba y evidentemente no es el comportamiento normal de una persona que ha cometido un hecho macabro”, expresó.

El noviazgo de Rashab

Sobre las reacciones de Bustos ante la desaparición de su pareja sentimental, Chinchilla dijo que no es verdad que ellos mantenían una relación de convivencia desde enero pasado.

“Era un noviazgo que era a veces por días, a veces podían durar una semana juntos, a veces se podían separar cuatro días o cinco, no era porque discutían. Que un día no se vieran, no era algo anormal”, comentó.

El abogado indicó que su cliente se mostró preocupado este domingo. “A la primera persona que le empiezan a preguntar acerca del paradero de ella es a él, pese a que había supuestamente salido con un amigo, que es la otra persona desaparecida”.

Según la versión, la incertidumbre comenzó cuando él, los familiares y amigos de ella intentaron contactarla, sin éxito.

Chinchilla dijo desconocer si su cliente tiene algún vínculo con el hombre de 36 años detenido la noche del lunes por la Fuerza Pública.

De acuerdo con el reporte policial, el sujeto de apellido Brenes fue aprehendido durante un control en carretera sobre la ruta 32, que comunica San José con Limón. Supuestamente, estaría relacionado con el caso.

“Casi me atrevería a asegurarle que no se conocen”, aseveró el abogado.

Michael Soto, subdirector de la Policía Judicial señaló que las pesquisas apuntan a que García no desapareció sola, sino junto a un hombre de nacionalidad colombiana.

Ambos fueron vistos por última vez en Orotina, donde, se presume, salieron juntos de una vivienda.

“En apariencia, estas dos personas son vistas por última vez en Orotina, donde salen juntos de una casa y no son vistos más”, indicó Soto. Agregó que una de las hipótesis es que algo pudo haber ocurrido dentro de ese inmueble o en otro sitio al que se dirigieron después.

Una inspección ocular realizada este martes en la casa donde se encontraban reveló rastros de sangre, los cuales están siendo analizados por especialistas forenses.

La hermana mayor de la modelo, Tamar García Valverde, compartió este lunes un video cargado de dolor y esperanza, en el que implora respeto, empatía y solidaridad ante la angustiante incertidumbre que vive su familia.