Estas son las medidas impuestas al sospechoso de vandalizar la basílica de los Ángeles

El sospechoso de vandalizar la basílica de los Ángeles, en Cartago, fue captado por cámaras instaladas en el templo, segundos después de lanzar una piedra contra un vitral del costado sur. El hecho ocurrió el sábado 23 de mayo.

La mañana de este miércoles se celebró en Cartago la audiencia de medidas cuatelares contra el sospechoso de vandalizar la basílica de los Ángeles.

El Juzgado Penal de Cartago resolvió que el joven de 24 años, de apellidos Quirós Arce, debe firmar una vez al mes en la fiscalía y tiene prohibido acercarse a 500 metros a la redonda de la basílica.

De esta manera, el juez acogió lo solicitado por la Fiscalía Adjunta de Cartago, que lo señala como el único responsable de los daños en una puerta de vidrio y un vitral centenario.

El juzgado dispuso que estas normas se mantendrán por todo el plazo que dure el proceso judicial, cuya investigación inició el sábado 23 de mayo, cuando se reportó un supuesto tiroteo en el Santuario Nacional, que luego se descartó.

De acuerdo con el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, el sospechoso lanzó una piedra contra una puerta de vidrio del costado sur del templo. En ese momento se celebraba una misa de primera comunión de un colegio privado que se ubica en La Unión.

El documento policial consignó el testimonio del capellán del centro educativo, sobre versiones que circularon ese día respecto a la presencia del hijo del exmagistrado Celso Gamboa, entre los menores que participaban en la ceremonia.

No obstante, fuentes allegadas al caso confirmaron a La Nación que no hubo ninguna relación entre el hecho vandálico y la presencia del familiar de Celso Gamboa en el recinto.

Seis días después, el 29 de mayo, el imputado vandalizó una vez más la basílica. Esta vez tiró una piedra contra un centenario vitral ubicado en el lado norte del reciento que alberga a la Patrona de Costa Rica.

Según el informe policial, el hombre aprovechó que un camión estaba estacionado frente a uno de los accesos laterales y bloqueaba parcialmente la visibilidad. Desde ese punto, lanzó el objeto que impactó el vitral.

El lunes 1.° de junio, el padre del joven lo llevó hasta el OIJ de Cartago para que se entregara, luego de que el progenitor viera en medios de comunicación y redes sociales, la foto de su hijo, quien era requerido por la Policía Judicial.

El caso se tramita bajo el expediente 26-002230-058-PE, según confirmó el Ministerio Público.