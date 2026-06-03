Sucesos

Estas son las medidas impuestas al sospechoso de vandalizar la basílica de los Ángeles

Orden del juzgado rige para todo el periodo de investigación.

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Por Christian Montero
Caso de daños contra la basílica
El sospechoso de vandalizar la basílica de los Ángeles, en Cartago, fue captado por cámaras instaladas en el templo, segundos después de lanzar una piedra contra un vitral del costado sur. El hecho ocurrió el sábado 23 de mayo. (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)







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Medidas cautelares sospechoso vandalismo basílica
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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