Estas fueron las zonas más frías registradas en Costa Rica durante la madrugada, con mínimos de hasta 3,6 °C

Madrugadas frías marcaron varias regiones del país este 30 de enero. Datos preliminares del IMN muestran qué zonas registraron las temperaturas más bajas y cómo se comportó el frío en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
Cerro de la Muerte alcanzó 3,6 °C y varias regiones del país reportaron temperaturas mínimas bajas durante la madrugada del 30 de enero. (Albert Marin)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

