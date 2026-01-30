Estas fueron las zonas más frías registradas en Costa Rica durante la madrugada, con mínimos de hasta 3,6 °C

Cerro de la Muerte alcanzó 3,6 °C y varias regiones del país reportaron temperaturas mínimas bajas durante la madrugada del 30 de enero.

Durante la madrugada del 30 de enero de 2026, varias zonas del país reportaron temperaturas mínimas bajas, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El valor más extremo se registró en Cerro de la Muerte, donde el termómetro descendió hasta 3,6 °C.

Este comportamiento térmico se presentó principalmente en regiones montañosas y del Valle Central, en un contexto de condiciones atmosféricas estables, cielos despejados y disminución del viento nocturno, factores que favorecieron el enfriamiento.

En el caso de la Zona Norte, estaciones como Volcán Poás marcaron 8,7 °C, mientras que Balsa, San Ramón, descendió hasta 14,8 °C.

En el Valle Central, varias localidades registraron valores por debajo de los 12 °C. Cerro Cedral alcanzó 9,1 °C, Rancho Redondo de Goicoechea reportó 10,1 °C y La Unión de Cartago bajó a 11,1 °C, según el monitoreo del IMN.

Las zonas volcánicas también presentaron temperaturas reducidas. Volcán Turrialba y Volcán Irazú registraron 5,3 °C y 5,5 °C, respectivamente, condiciones asociadas a su altitud y exposición al enfriamiento nocturno.

En regiones costeras, las temperaturas se mantuvieron más altas, aunque dentro de rangos moderados. Puntarenas registró 24,3 °C, mientras que sectores del Pacífico Norte como Hojancha y Santa Cruz se ubicaron entre 21,6 °C y 22,8 °C.

El IMN informó que este viernes 30 de enero predominaron condiciones atmosféricas estables en la mayor parte del territorio nacional. Este escenario respondió a una atmósfera con bajo contenido de humedad y a la influencia de altos valores de presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe, lo que favoreció cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de lluvias.

Además, los vientos alisios acelerados se mantuvieron como un factor determinante del tiempo, con mayor incidencia en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas. Esta condición reforzó la sensación de frío durante la madrugada y contribuyó a los descensos de temperatura registrados en varias regiones del país.