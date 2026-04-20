Sucesos

Estas fueron las temperaturas más altas registradas en Costa Rica este lunes

Conozca cuáles fueron los puntos más calurosos y cómo se comportó el clima

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Por Silvia Ureña Corrales
Atardecer con buen clima sobre San José
El Pacífico Norte registró las temperaturas más altas del país, con máximas cercanas a los 39 °C, según datos preliminares del IMN. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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