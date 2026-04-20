Estas fueron las temperaturas más altas registradas en Costa Rica este lunes

El Pacífico Norte registró las temperaturas más altas del país, con máximas cercanas a los 39 °C, según datos preliminares del IMN.

Las altas temperaturas marcaron la jornada del 20 de abril en Costa Rica, con registros que alcanzaron los 38,8 °C en el Pacífico Norte, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El informe detalla que la estación de Asada Sardinal lideró los valores máximos del país, seguida por Santa Cruz de Guanacaste con 38,1 °C y Liberia con 37,9 °C, lo que confirma un patrón de calor intenso en esa región.

El comportamiento responde a condiciones típicas de la época seca, con fuerte radiación solar y poca nubosidad, lo que favorece el aumento de temperaturas en zonas bajas del país.

En la lista de registros, también destacan comunidades como Palo Verde y Puesto Negritos, donde el termómetro superó los 37 °C, mientras que otras localidades del Pacífico Norte se mantuvieron por encima de los 35 °C durante la jornada.

En contraste, el Valle Central presentó temperaturas más moderadas. Sectores como Alajuela y Piedades de Santa Ana registraron valores entre 32,6 °C y 33,7 °C, evidenciando una diferencia marcada frente a las zonas costeras.

Las regiones del Caribe también mostraron calor significativo, aunque con menor intensidad. Lugares como Guápiles y Limón alcanzaron entre 31,1 °C y 32,4 °C.

Por su parte, las zonas montañosas reflejaron los valores más bajos del país. Estaciones como el volcán Irazú y el volcán Turrialba reportaron temperaturas de 13,8 °C y 14,4 °C respectivamente.